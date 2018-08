Foro de Convergencia Empresarial se desmarca de la investigación de los cuadernos

La investigación por las revelaciones de exchofer de Roberto Baratta sobre el supuesto pago de coimas durante el kirchnerismo no sólo copó la agenda política, sino que por estos días también pasó a ser un tema recurrente de conversación en la mesa empresarial.



Por lo pronto, las cámaras que conforman el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) salieron a desmarcarse de la causa de los cuadernos al tiempo que pidieron "no meter a todos en la misma bolsa".



En una ronda de prensa llevada a cabo este lunes en la sede porteña de CREA, entidad que agrupa a productores agropecuarios, los ejecutivos dejaron en claro que no perciben que el caso haya salpicado a todo el empresariado argentino por lo que exigieron que la Justicia "actué con toda la celeridad necesaria".



"Queremos que la Justicia opere, pero que no lo haga en los tiempos en los que lo venía haciendo", lanzó el coordinador del FCE, Miguel Blanco. En la misma línea, Guillermo Lipera, en representación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que "en materia de corrupción la Justicia estaba muy poco activa".



En ese sentido, el letrado recordó que "aún hay unos 40 expedientes en instrucción con más de 20 años" y sostuvo que la Justicia "estuvo durmiendo una siesta larga". Asimismo, recordó que "de algunos de los casos que se mencionan en estos cuadernos ya hubo denuncias y nunca se terminaron".



"Necesitamos distinguir que hay consecuencias entre hacer las cosas bien y no hacer las cosas bien", resumió Juan Manuel Vaquer, titular de la Asociación Cristiana de Dierigentes de Empresa (ACDE).



"Generalizar es malo. El que se porta mal tenga la sanción que le corresponde y el que no esté tranquilo. Meternos a todos en la misma bolsa, no. Muchos lo dijimos desde hace mucho antes", finalizó Lipera.



Por su parte, Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), se puso como ejemplo al considerar que "mi línea de conducta siempre fue la misma: hacer las cosas bien". En ese contexto, el banquero negó ser interpelado por la sociedad en medio de la trama de corrupción y afirmó que "esto es más profundo que no pasa únicamente por aportes de campaña, se trata de un robo".



Más allá de los pedidos de los ejecutivos para que el caso no quede en la nada y el pedido de "no meter a todos en la misma bolsa", los empresarios involucrados en la investigación fueron los protagonistas de las novedades desde en Comodoro Py.



Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, y Héctor Alberto Zabaleta, exdirectivo de Techint quedaron detenidos por orden del juez Bonadio y se sumaron a la lista de sospechados de pagar coimas para ser favorecidos por la adjudicación de obras públicas.



Según la investigación, el exejecutivo de la compañía de la familia Rocca se encontró en nueve ocasiones con Baratta entre abril y diciembre de 2008 en la sede que la empresa de acero tiene en la calle Della Paolera, en Retiro. De acuerdo con los escritos de Centeno, Zabaleta le habría entregado al entonces funcionario nacional "un bolso" o "un paquete", aunque luego aclara que se trataba de los "dividendos del mes".