Se reanuda la Copa Libertadores y así llegan los rivales de los argentinos a los octavos

Luego de lo que significó un mes a puro futbol por el Mundial Rusia 2018 que coronó a Francia como campeón, el fútbol doméstico volvió de a poco a tomar ritmo y color. Primero con la Copa Argentina, luego con la Sudamericana y esta semana le toca el turno a la Libertadores, que marcha por los octavos de final, con seis clubes argentinos en la lucha por el título más deseado.



Sin lugar a dudas el cruce que más llama la atención en nuestro país es el que protagonizarán, este jueves a partir de las 19.30, River y Racing. El partido de ida será en Avellaneda luego que los de Núñez se adjudicaran el grupo D antes del inicio del Mundial y los dirigidos por Eduardo Coudet quedaran segundos, por diferencia de gol, en el E.



Racing perdió un gran referente como era Lautaro Martínez y se reforzó con un viejo conocido, y justamente exRiver, Gustavo Bou. Quien fuera el goleador del último título local de la "Academia" regresó del fútbol mexicano para intentar el gran sueño continental. Otro que emigró fue el joven arquero Juan Musso y en su lugar llegó el experimentado Gabriel Arias, un ex Defensa y Justicia que se desempeñaba también en el fútbol azteca. Coudet quiso sumar jerarquía en el mediocampo por eso buscó a Agustín Allione, pero el futbolista de Bahía no pasó la revisión médica y su llegada a Racing se frustró. En su lugar lo hizo Guillermo "Pol" Fernández, de una gran temporada en Godoy Cruz. Además, aún esperan por el chileno Marcelo Díaz, que llegaría proveniente de Pumas. Jonatan Cristaldo se sumó como opción en la ofensiva y Sebastián Pérez, de Boca, es una posibilidad.



En el plano futbolístico, Racing llega sin rodaje oficial. Salvo los amistosos de la pretemporada que realizó en Orlando, Estados Unidos, el equipo de Avellaneda no jugó oficialmente luego del Mundial ya que antes de la Copa del Mundo había sido sorprendido y eliminado por Olimpo en la Copa Argentina. Apuntará, como siempre desde el ciclo Coudet, a la constante presión en campo rival, se apoyará en la habilidad y desequilibrio de Ricardo Centurión y apelará al olfato goleador del regresado Bou.



Por su parte, River, decidió que no era momento de reforzarse. Por eso, a la salida del uruguayo Marcelo Saracchi no se le buscó un reemplazo y Marcelo Gallardo afirmó en esa posición a Milton Casco. Los de Núñez sí llegan con partidos disputados. Aunque ante equipos menores, el "Millonario" debió sortear dos fases de la Copa Argentina antes de este duelo de Libertadores. El primero lo pasó con holgura frente a Central Norte de Salta, del Federal B, a quien goleó por 7 a 0. Luego venció 3-1 a Villa Dálmine, equipo que milita en la B Nacional.



Con Enzo Pérez y Juan Fernando Quinteros de suplentes por haberse sumado tarde a la pretemporada (jugaron el Mundial y tuvieron más licencia), Gallardo se inclinó por el juvenil Exequiel Palacios en el once titular. River demostró en estos partidos que la dupla ofensiva Lucas Pratto e Ignacio Scocco se entiende cada vez, que Ignacio Fernández levantó mucho su nivel y eso es una preocupación para todo Racing.



Sin un claro favorito en la serie, Alejandro Donatti, referente de la defensa académica que a último momento se lesionó y no podrá estar en el primer cruce, afirmó que se sienten candidatos a pasar la serie. Todo comienza el jueves a las 19.30 y se define el miércoles 29, desde la misma hora, en el estadio Monumental.



Si hay un equipo al que el panorama le cambió radicalmente, ese es Boca. Durante el Mundial, el club de la Ribera se reforzó casi escandalosamente, recuperó referentes como Fernando Gago y Darío Benedetto y, luego de clasificarse con mucho sufrimiento a los octavos, pasó a ser el candidato de todos por el enorme potencial individual que acumula.



Enfrente tendrá a Libertad, que llegó a estos octavos ganando el grupo C de punta a punta, pero que, a la inversa del "xeneize", todo se oscureció desde el parate por la Copa del Mundo. De ser un rival confiado y seguro, que tenía claro cómo jugar, pasó a llenarse de dudas, quedarse sin técnico y no poder levantar en el torneo local.



Desde que volvió el fútbol a Paraguay Libertad jugó cuatro partidos y no ganó ninguno. Acumula dos puntos, marcha último en la Liga y se quedó sin su entrenador Aldo Bobadilla. En su lugar está Eduardo Villalba, aunque sabe que es en forma de interinato. El conjunto de Asunción sumó dos incorporaciones de renombre: los uruguayos Egidio Arévalo Ríos y Juan Manuel Salgueiro, hombres acostumbrados a jugar esta competencia.



El conjunto guaraní basa su fortaleza en la dupla de centrales, Paulo César Da Silva y Antolín Alcaráz, y en la racha goleadora de Oscar "Tacuara" Cardozo, que lleva tres de los últimos seis goles de Libertad.



Pese al momento delicado que atraviesan, en el conjunto paraguayo confían en que "Boca será el punto de partida de la recuperación" y no creen que haya mejor rival "para hacerlo". El partido de ida será el miércoles 8 a las 19.30 y la revancha el jueves 30 a la misma hora en el Defensores del Chaco.



Independiente será el único argentino que no jugará esta semana ya que se encuentra en Japón para definir la Suruga Bank (el miércoles desde las 7) ante Cerezo Osaka. Por eso, el partido ante Santos en Avellaneda será el martes 21 a las 21.45 y la revancha siete días más tarde. El conjunto brasileño viene de capa caída en el Brasileirao, donde todavía no ganó ninguno de los cinco partidos post Mundial que disputaron.



El equipo paulista se quedó sin técnico y apeló a un viejo conocido, Alexi Stival, más conocido por Cuca, quien tiene una vasta carrera en el fútbol brasileño, es muy respetado y ya estuvo al mando de Santos en la temporada 2008.



Desde la llegada del DT el costarricense Bryan Ruiz comenzó a tener más protagonismo en los entrenamientos y ya está listo para jugar, situación que no ocurría con el técnico saliente. De todas maneras, el ánimo no es el mejor en el conjunto brasileño. En posiciones de descenso, lleva cinco partidos sin victorias con cuatro empates y una derrota. Incorporó al ex River Carlos Sánchez y fue el ganador del grupo F que compartió con Estudiantes.



Justamente el equipo platense será el encargado de abrir el juego para los argentinos. Este martes, desde las 21.45 ante Gremio, el campeón defensor. El conjunto brasileño ocupa la cuarta posición en el torneo local y parece no haber sufrido la ida de Arthur, una de las figuras en la consagración de la Libertadores pasada, a Barcelona.



Viene de vencer a Flamengo, el líder del Brasileirao, con un equipo suplente ya que su prioridad es revalidar el cetro continental. Un equipo compacto, rápido y habilidoso, que tiene en el argentino Walter Kanneman al faro de la defensa y a Luan como la figura excluyente. Por eso, el entrenador de Estudiantes lo dejó bien claro: "Gremio es el favorito de la serie", avisó Leandro Benítez.



Por último Atlético Tucumán, que atraviesa su segunda experiencia consecutiva en la Libertadores, jugará contra Atlético Nacional. El conjunto colombiano será un duro escollo para los conducidos por Ricardo Zielinski, pero este fin de semana juega el clásico con Millonarios por lo que aún no se sabe si jugarán todos los titulares el jueves a las 21.45 en el José Fierro.



Atlético Nacional es un equipo que se acostumbró a jugar torneos internacionales y llegar a instancias decisivas. Subcampeón de la Sudamericana en 2014, campeón de la Libertadores en 2016, el conjunto colombiano cuenta con dos argentinos entre sus titulares: Fernando Monetti y Gonzalo Castellani. El entrenador, Jorge Almirón, es uno de los candidatos más firmes para dirigir a la selección argentina.



De todas maneras, el "Verde" no empezó bien el torneo colombiano y en las primeras tres fechas sumó apenas cuatro puntos, producto de un triunfo y un empate. Marcha décimo, pero el sistema de disputa (se enfrentan todos contra todos y después los ocho mejores juegan un playoff) le permite poder ceder algo de terreno en el certamen local.



Así está el panorama para los argentinos en estos octavos de final de la Copa Libertadores, un torneo en el que jamás está dicha la última palabra hasta que el pitazo final lo decide. Hay candidatos y posibilidades concretas, pero cuando la pelota empieza a rodar todo se mezcla y cualquier cosa puede pasar. Que comience el show.