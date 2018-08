Para empresarios, la tormenta no pasó y exigen acelerar la reducción del déficit

Alejados de la agenda política dominada por la investigación de los cuadernos, los empresarios salieron a exigirle al Gobierno y a la oposición alcanzar un acuerdo en materia fiscal con el objetivo de reducir el déficit.



En un duro comunicado difundido este lunes, el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) alertó por la "imprescindible necesidad" de alcanzar un equilibrio fiscal al tiempo que reclamó "acordar políticas destinadas reducir el gasto público combatiendo la economía informal".



Para más de 50 entidades empresarias, las altas tasas de inflación, la falta de inversión privada y el estancamiento de la economía se debe a la ausencia de un acuerdo político para reducir el déficit. "A pesar de un aumento récord de la presión tributaria, los gastos superan largamente los ingresos genuinos provenientes de la recaudación de impuestos", lanzaron en un documento en conjunto presentado en una ronda de prensa.



En ese contexto, las cámaras empresariales sostuvieron que "la necesidad de reducir el déficit fiscal no puede producirse mediante el mantenimiento de impuestos distorsivos". En ese punto, los empresarios apuntaron contra los Ingresos Brutos, un impuesto al que consideran "asfixiante" por lo que exigieron "alivianar" la carga tributaria de los contribuyentes.







Por otro lado, los propios empresarios aseguraron que los coletazos de la crisis cambiaria aún se perciben en la actividad económica al señalar que "la tormenta", tal como la definió el Gobierno, se desató por el déficit público.



Al ser consultado por ámbito.com por las expectativas de cara al futuro inmediato, Miguel Blanco, coordinador del FCE, afirmó que "la tormenta todavía no se superó" y sostuvo que para poder superar las dificultades económicas es necesario "reducir el gasto público". "En la medida en que se racionalice la cosa y podamos discutir en serio y no con fines electorales, las expectativas pueden mejor", reflexionó el ejecutivo.



Por su parte, Gabriel Martino, integrante de ABA (Asociación de Bancos de la Argentina), consideró que la Argentina "se mueve por expectativas" y que en ese contexto, la meta del déficit del 1,3% del PBI que plantea el Gobierno "es cumplible". Sin embargo, el presidente del HSBC sostuvo que en la reducción del déficit "se está viendo qué tipo de país queremos".



"Si queremos lograr que haya inversiones y generación de empleo tenemos que dar el mensaje adecuado y tomar políticas de Estado para cuestiones básicas que no se pueden tocar", agregó Blanco.



Por su parte, Francisco Lugano, integrante de CREA, agrupación que reúne a productores agropecuarios, se mostró optimista de cara al futuro económico. "Las expectativas actuales respecto a un año atrás son altas gracias a la próxima campaña del trigo y una mejora del clima", sostuvo en dialogo con este medio.