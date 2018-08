Tres estrategias de inversión para un desafiante contexto local (y externo)

Por Pablo Castagna, director de Portfolio Personal



Agosto marca el inicio de un período en donde quizás el contexto externo y el local inviten a una mayor cautela, por lo cual será necesario mantener una administración activa de las posiciones de inversión. En ese contexto, analizaremos tres posibles estrategias según el perfil de riesgo que el inversor esté dispuesto asumir.



La variable clave pasará por la visión económica y política que se adopte. Si ésta es favorable, una cartera diversificada en un 40% en pesos y 60% en dólares, nos hará sentir cómodos.



En la parte en moneda local, sugerimos un mix con un 20% en Lebac corta, con rendimientos actuales del orden de 45% anual, y un 20% en acciones: las elegidas son Grupo Financiero Galicia (GGAL), Pampa Energía (PAMP) y Cablevision (CVH).



En la proporción dolarizada, la exposición al riesgo soberano y provincial, tras el fuerte castigo recibido, parece ser una buena decisión.



Acá específicamente apuntamos a la parte media de la curva, donde distinguimos bonos con tires de entre 8 y 8,7% anual en dólares en la soberana, y rendimientos de entre 9-10% anual para títulos, como Provincia de Buenos Aires 2024 y Ciudad de Buenos Aires 2027.



Para los inversores conservadores, que sean algo escépticos de cara al futuro económico y político del oficialismo, recomendamos estar posicionados 100% en dólares en el tramo corto de la curva: con Letes rindiendo 4% en dólares, y Bonar 2020 y 2024, con rendimientos del 6% y 7,5% en dólares.



Por último, para ahorristas que consideren que el oficialismo tendrá pocas posibilidades de ganar las elecciones de 2019, tanto el presidente Macri en particular, como Cambiemos en general, aconsejamos "estar vendidos" en Argentina, o invertir a lo sumo solo un 30% en algún activo muy corto, como podrían ser las Letes, con vencimiento no más allá de 2019. Para el resto de la cartera sugerimos activos no argentinos, con el objetivo de mitigar el riesgo político que se aparecerá claramente en el segundo semestre de 2018 y el próximo año previo a los comicios.