Maradona se enojó con el periodismo porque no lo ternan para entrenar la Selección

Diego Maradona se hizo en las últimas horas dos operaciones en la boca y se encuentra recuperándose en su casa. Para matar el tiempo, decidió utilizar las redes sociales para reprocharle al periodismo que no lo ponen como candidato a dirigir la Selección argentina.



"Con respecto a la Selección Argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos... Y lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí. Pero bueno, éste es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos", escribió en su cuenta de Instagram.



Igualmente, manifestó que está muy contento en Bielorrusia: "De todas maneras yo tengo un contrato de 3 años, y el Dínamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida".



La semana pasada, Maradona cargó contra la AFA y cuestionó a Claudio Tapia en su rol de presidente. Ahora, cargó contra el periodismo ya que siente que se están ternando a otros exentrenadores de la Selección para que sucedan a Jorge Sampaoli y a él se lo deja de lado.