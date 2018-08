Bandas en vivo, teatro, ecografías y una misa: todo listo para las vigilias verde y celeste

A horas de que se debata por primera vez en el Senado la despenalización del aborto, ya se pueden ver en las inmediaciones del Congreso los colores que representan cada postura. Al igual que el 13 de junio (cuando se votó en Diputados), el lugar elegido para la "marea verde" será el lado norte, es decir desde la intersección de Avenida Rivadavia y Callao. En tanto, quienes están en contra del proyecto, identificados con el color celeste, se ubicarán sobre Avenida Yrigoyen. En el medio, las vallas.



Recién el lunes por la mañana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires terminó las reuniones de logística y otorgó los permisos correspondientes para que las organizaciones que encabezan las vigilias puedan armar los escenarios y carpas, que podrán verse desde primera hora del miércoles, donde se espera que cientos de miles de personas sigan en vivo el debate.



• Verde



Encabezada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro, y Gratuito, la vigilia de quienes están a favor de la despenalización espera congregar más de un millón y medio de personas.



"Sólo de la Campaña se esperan 100 micros provenientes de distintas provincias", señalaron en diálogo con ámbito.com. Sin embargo, son más de 500 organizaciones las que la conforman, con lo cual se espera que esta cifra se multiplique.



La "marea verde" contará con tres escenarios: uno ubicado sobre Callao y Bartolomé Mitre, el segundo en Avenida de Mayo y Rodríguez Peña, y un tercero en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo.



Asimismo, habrá cuatro carpas ubicadas a lo largo de Avenida de Mayo, en donde se presentarán bandas en vivo, habrá obras de teatro y darán conferencia de prensa referentes del movimiento feminista en Argentina, así como diversos colectivos: docentes, periodistas, actrices, estudiantes, Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, entre otros.



La Campaña organizó además un búnker para todos aquellos periodistas que cubran la vigilia, que estará ubicado en el Hotel El Castelar.



Se calcula que en total habrá 300 presentaciones artísticas en total, entre las que sucedan arriba del escenario y en las calles. Podrán verse en las cuatro pantallas ubicadas a lo largo de Avenida de Mayo.





• Celeste



Ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, la vigilia de quienes están en contra de la despenalización del aborto está organizada por las organizaciones Unidad Provida y Marcha por la Vida.



Las actividades de los "celestes" también comenzarán cerca del mediodía, y contarán con bandas en vivo y "testimonios de sobrevivientes de abortos y de jóvenes que acompañan a mujeres en barrios humildes que decidieron no hacerse esta práctica".



En diálogo con este medio, confirmaron que a las 18 del miércoles se llevará a cabo el acto central, y si bien no dieron a conocer oradores, señalaron que "seguramente esta vez el acto no sea conducido por Viviana Canosa", quien hizo lo propio en junio.



Respecto a la posibilidad de que se vuelva a realizar una ecografía en vivo transmitida en pantalla gigante, como sucedió en el marco del debate en Diputados, desde Unidad Provida redoblaron la apuesta en esta oportunidad: "La ecografía se vuelve a hacer y además va a haber una carpa donde médicos a favor de la vida realizarán ecografías".



Si bien no quisieron estimar un número, los "celestes" aseguran que esperan una convocatoria multitudinaria, y aseguran que habrá "más de mil micros de distintas provincias".



Asimismo, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a la "Misa por la Vida" que se celebrará el mismo miércoles a las 20 en la Catedral de Buenos Aires. El oficio religioso será presidido por el cardenal Mario Poli.