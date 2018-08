Para Bullrich, "el proyecto de legalización del aborto que se va a tratar mañana es realmente malo"

El senador Esteban Bullrich aseguró que "el proyecto de legalización del aborto que se va a tratar mañana es realmente malo, por eso tiene poco apoyo". A un día de la sesión en la Cámara alta, destacó que como "católico practicante" su objetivo es "defender la vida".



En diálogo con Radio Con Vos, Bullrich agregó: "Legalizar el aborto no reduce la cantidad de abortos. Lo que queremos es que no haya abortos. Hay alternativas antes de llegar al aborto, ese es el camino que queremos recorrer".



Las afirmaciones de Bullrich se oponen a las del ministro de Salud Adolfo Rubinstein, quien ya había explicado durante su exposición en el plenario de comisiones del Senado que, según datos de 2014, hay en el país 47.063 internaciones anuales en el sector público por complicaciones de abortos clandestinos, cifra que se eleva a 70.200 si se tiene en cuenta al sector privado. Todas estas cifras podrían reducirse en un 98% con la aprobación de la ley, según Rubinstein. Además, indicó que se producen 37 muertes anuales por aborto.



Según los argumentos del senador, "tenemos que reducir la cantidad de abortos hasta que desaparezcan". "Nosotros reconocemos que hay vida y queremos defenderla", añadió. Por último, el senador por Cambiemos destacó: "No me siento parte de un poder oscuro, soy católico practicante, pero tengo claro lo que pienso y lo que siento".