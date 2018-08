Antes de decisión del BCRA sobre tasas, el dólar perfora los $ 28 y toca su menor valor en casi un mes

Con el mercado atento a la decisión del Banco Central respecto a su informe de política monetaria en el que dará a conocer si mantiene o no la tasa de referencia en el 40%, el dólar cae 12 centavos este martes a $ 27,95 (su menor valor en casi un mes) en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



"Por primera vez los miembros del comité (del banco central) votarán y se publicará (más tarde) la decisión de cada uno de ellos. Se espera que se mantenga la tasa de política monetaria inalterada en 40%. Además, podría arrojarse más luz respecto del control de agregados adoptado", sostuvo la consultora Delphos Invesment.



En la plaza informal, el blue opera estable a $ 28,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" subió ayer un centavo a $ 27,31.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa desciende ocho centavos a $ 27,25, en una jornada en la que el BCRA subastó u$s 50 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI, con un precio de corte promedio de $ 27,23, siendo el mínimo valor adjudicado de $ 27,235.



El Ministerio de Hacienda había anunciado la semana pasada una reducción en el monto a licitar, que pasó el último miércoles de los u$s 100 millones diarios a u$s 75 millones, y continuó este lunes con un monto 50% menor con relación al que se subastaba al inicio de la implementación de esta operación.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operándose en el entorno al 44%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario continuaron operándose con rendimientos a 9 días del 47,5%, mientras que en el vencimiento septiembre las tasas se estabilizaron en torno al 45%.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 326 millones, de los cuales más del 60% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales a $ 28,04 y $ 28,84 respectivamente, con tasas de 37,93% y 36,79% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron este lunes u$s 110 millones hasta los u$s 57.689 millones.