Con los inversores atentos a la Justicia, la bolsa porteña cede 2,6%

La bolsa porteña caía el martes, por segunda jornada consecutiva, en momentos en que los inversores institucionales mantenían su atención en una investigación judicial que salpica a políticos y empresarios.



El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) perdía un 2,6%, a 28.137,87 puntos, y así retrocedía un 3,7% desde el lunes inclusive.



Los mercados permanecen atentos al alcance que podría tener una investigación judicial por un supuesto esquema de millonarios sobornos en el que estarían involucrados políticos y directivos de grandes empresas.



Entre las acciones de mayor baja figuraban las del Banco Macro, con un 7,2%.



Ayer, el panel líder cayó un 1,1% presionado por las acciones de Ternium, en medio de las novedades que fueron surgiendo sobre la mega causa por el supuesto pago de coimas que salpica a la comunidad empresaria y política.



A contramano de los mercados de referencia, el panel líder volvió a cerrar por debajo de las 29.000 unidades (terminó 28.921,01 puntos), en otra sesión con escasos negocios (apenas $ 461,6 millones).



Los papeles de Ternium lideraron las caídas del día, tras sufrir un desplome del 5,7%, debido a que su controlante, el Grupo Techint, aparece implicado en una supuesta red de sobornos durante el gobierno kirchnerista, según se desprende de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno. De hecho la semana pasada, la Justicia allanó las oficinas del grupo ubicadas en Retiro. Y como si fuera poco, tras el cierre del mercado se conoció que detuvieron al exdirectivo de Techint y hombre de confianza de Paolo Rocca, Héctor Zabaleta.



"El mercado cree que el involucramiento del grupo liderado por Rocca es muy pequeño con relación a su facturación, pero por las dudas algunos inversores salieron a vender con buen volumen", explicó a ámbito.com Rafael Di Giorno, director de Proficio. En Wall Street, sus ADRs cayeron un 4,6%.



Los operadores se mantienen cautos porque no descartan nuevas implicancias en la investigación por el supuesto esquema de millonarios sobornos que involucra a políticos y empresarios. "Hubo bajas varias en sectores de bancos y energéticas, sobre todo en empresas que están identificadas con un dueño de alta exposición. Ante la duda aparecen los vendedores", añadió Di Giorno.



En renta fija, las Obligaciones Negociables (ON) del energético Grupo Albanesi acumulan una fuerte caída en los últimos días, después de que su presidente Armando Loson, fuera detenido. La empresa además debió cancelar la semana pasada una emisión de bonos por hasta u$s 70 millones que tenía prevista.



Al podio de los peores desempeños de la jornada se subieron las acciones de Cablevisión (-5%); y de Transportadora de Gas del Norte (-3,6%).



El panel general, por otro lado, se destacó la disparada del 8,7% de Unipar Indupa, después de informar a la Bolsa que su controlante Unipar Carbocloro, desistió de lanzar una OPA de las acciones de la sociedad, dijeron desde Rava.



• Bonos



En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) culminaron con bajas generalizadas, aunque no muy pronunciadas. El Bonar 2024 y el 2020 perdieron un 0,2%; los Discount disminuyeron hasta 1,1%; y el Global 2037 cedió un 0,7%;



En tanto, los títulos en pesos que ajustan por CER (inflación) extendieron su rally alcista y ganaron hasta 1,7%, tal fue el caso del bono Par. A su vez, el Discount avanzó un 1,6%, y el Boncer 2021, un 1,4%.



Por último, el riesgo país del banco JP Morgan subió un 2,1% hasta las 583 unidades, el mayor nivel en más de dos semanas, ante la incertidumbre que despiertan las revelaciones sobre los sobornos.



"Ante el inversor internacional va a primar la cautela por un tiempo para ver hasta donde siguen los temas judiciales. De afuera miran el paralelismo con Brasil que terminó con un presidente destituido. Acá las investigaciones se focalizan contra el partido opositor y no con el presidente Macri, con lo que no debería ser tan traumático", indicó el director de Proficio, aunque advirtió que "hasta que no se aclaren los tantos no se verá demanda fuerte por papeles argentinos".