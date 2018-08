Argentina, entre los países más caros de la región para comprar tecnología

Según un nuevo estudio, Argentina es uno de los países más caros de la región para comprar tecnología, con un precio promedio de los smartphones de alta gama un casi un 20% más alto que el de Latinoamérica.



El Índice de Precios de Tecnología 2018 preparado por la tienda online Linio, que tiene presencia en ocho países de la región, calculó el precio promedio de 11 categorías tecnológicas.



En el siguiente cuadro se muestran algunas de las comparaciones de precios promedios internacionales de algunos de los gadgets más deseados (de acuerdo a las búsquedas y compras en Linio), destacan Australia y Argentina como los países más costosos para adquirir los productos y Canadá o Estados Unidos (EUA) como los más asequibles.







El informe completo reseña que:



•El precio promedio regional de un producto tecnológico es de u$s 834, mientras que en Argentina es u$s 200 más.



•Colombia es el país más barato de América Latina para comprar tecnología y Argentina el más caro, con un precio promedio por producto de u$s 724 y u$s 1036 respectivamente.



•Si un argentino comprara un artículo tecnológico de cada categoría a precio promedio gastaría en total u$s 7.203, unos u$s 3.310 más que un estadounidense.



•México es el país más barato para comprar computadoras Mac a un precio promedio de u$s 1,720, 516 dólares menos que en Ecuador, el país más caro.



•En todas las categorías estudiadas, los peruanos y ecuatorianos pueden comprar los productos a un precio cercano al promedio regional o incluso menor.



El índice incluye 404 productos tecnológicos de 6 categorías. Se calculó el precio promedio de cada artículo por país para su comparación regional e internacional. Los impuestos y otros costos asociados de compra, menos la entrega, también se contabilizaron. Los productos se escogieron de acuerdo a su popularidad en ventas y búsquedas dentro de Linio.



Se examinaron los costos de cada uno de los artículos en por lo menos tres tiendas en línea. El precio promedio regional se calculó de acuerdo con el precio promedio por país de cada uno de los productos. Las tasas de cambio se obtuvieron de acuerdo a lo indicado por Bloomberg Markets del 4 al 29 de junio del 2018.