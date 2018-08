Estudiantes busca arrancar con el pie derecho la serie ante el actual campeón Gremio

Estudiantes de La Plata buscará arrancar con buen pie la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante el actual campeón Gremio de Porto Alegre, en un partido que servirá de termómetro para saber cómo puede llegar a ser su semestre.

El partido se disputará en el estadio "Centenario" de Quilmes, desde las 21:45 horas, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha.



El choque entre el "Pincha" y el conjunto brasileño tiene como principal antecedente histórico un partido de la Libertadores de 1983, ganada por los gaúchos, cuando Estudiantes le empató 3 a 3, luego de ir perdiendo 3-1 y sufrir la expulsión de cuatro jugadores.



Para esta ocasión, el entrenador Leandro "Chino" Benítez tiene algunas dudas para armar el once titular ya que no definió si Pablo Lugüercio o Lucas Albertengo acompañarán en ofensiva a los juveniles Francisco Apaolaza y Matías Pellegrini.



El conjunto platense avanzó como segundo del Grupo F, detrás de Santos, con apenas 8 puntos y tras desbancar en la última fecha a Nacional de Uruguay por diferencia de goles.



En cambio, Gremio llega como líder del Grupo A, invicto y con 14 puntos sumados en seis partidos, situación que lo dejó como el segundo mejor equipo de la ronda de grupos por detrás de Palmeiras (16 puntos).



Estudiantes llega entonado tras golear 4 a 0 a Central Córdoba de Rosario en los 32avos de final de la Copa Argentina, al tiempo que Gremio arriba con bastante ritmo al duelo ya que es uno de los protagonistas del Brasileirao que no detuvo su marcha, donde viene de vencer -con mayoría de suplentes- 2 a 0 a Flamengo.