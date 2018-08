Uno por uno: los condenados por Ciccone, el caso de corrupción que impactó de lleno en el kirchnerismo

Tras un trajinar de más de seis años, el caso Ciccone llegó a su fin. El Tribunal Oral Federal 4 condenó al exvicepresidente Amado Boudou y otras cinco personas por la compra de la imprenta.



Los jueces encontraron a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" y lo condenaron a la pena de 5 años y 10 meses, inhabilitación especial perpetua y una multa de $ 90 mil.



La prisión será efectiva de manera inmediata, al igual que para su amigo, José María Núñez Carmona (condenado a 5 años y medio), y del empresario Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, (4 años y medio), en este último caso que cumplirá de manera domiciliaria.



Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund y acusado de haber sido testaferro del exvicepresidente, recibió una condena de dos años en suspenso y deberá realizar durante 3 años tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público.



Rafael Resnnick Brenner, exjefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.



Por otra parte, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, que estuvieron al frente del proceso, rechazaron en su sentencia una serie de recursos presentados por la defensa del exvicepresidente, entre ellos para la suspensión del veredicto.



Pero además, los magistrados ordenaron la extracción de testimonios de la sentencia para averiguar la posible comisión del delito de falso testimonios de los testigos Gabriel Bianco (exdirectivo de Telefé) y Lautaro Lionel Mauro (exasesor de Daniel Scioli) y de la posible participación en los hechos del empresario de Mar del Plata, Rodolfo Martín Usuna.