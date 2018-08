Fracasó en Diputados sesión opositora para derogar decretos sobre FFAA y asignaciones familiares

Por falta de quórum, se cayó este martes la sesión especial convocada por la oposición para tratar proyectos de derogación de los decretos sobre Fuerzas Armadas y asignaciones familiares. Cambiemos no bajó a la sesión, al igual que los tres integrantes de Evolución Radical, de Martín Lousteau.



Habiendo transcurrido una hora exacta desde el horario de la convocatoria, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, dio por fracasada la sesión especial y habilitó las expresiones en minoría dentro del recinto de Diputados.



El Frente Renovador y el bloque Justicialista habían solicitado la sesión para tratar la derogación del decreto 683 de reforma militar y también un pedido de citación al ministro de Defensa, Oscar Aguad, a fin de que explique el alcance de esta medida que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de soporte en seguridad interior.



Al tomar la palabra, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, cuestionó el decreto al sostener que con su implementación "ni la Nación va a estar mejor defendida ni los ciudadanos tendrán mejor seguridad".



"Claramente lo que se advierte (este decreto) es que van por las Fuerzas Armadas, claramente quieren desmantelar las Fuerzas Armadas y quieren quedarse con sus pertenencias, con sus tierras, fundamentalmente, porque no son tontos y parece que son una agencia inmobiliaria apropiándose de la tierra pública durante este gobierno", disparó.



Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria, Nilda Garré, defendió el actual régimen de "separación estricta del sistema de Seguridad y el de Defensa", y recordó que ese criterio se estructuró a partir de lo que fue la experiencia de los gobiernos militares en las décadas de los 60, 70 y 80 inspirados en la doctrina de seguridad nacional que impulsaba Estados Unidos para la región.



En este marco, consideró que el Gobierno busca recrear un "cuadro de militarización".



"Tenemos que mantener la de las Fuerzas Armadas, su capacidad de defendernos frente a un enemigo externo e integrarlas a la democracia sobre la base de no transformarlas en policías", concluyó.



En el temario de la sesión también estaba incluido el proyecto de derogación del decreto 702/8 que apunta a recortar los montos diferenciales de las asignaciones familiares por "zona desfavorable", pese a que el Gobierno decidió dejar sin efecto la medida por 30 días para revisar sus fundamentos, ante los planteos críticos de todo el arco opositor e incluso de un sector del oficialismo.



Al respecto, el diputado nacional del Frente Renovador, Jorge Taboada, sostuvo que el decreto 683, al que calificó de "perverso", es "una muestra más de que al Poder Ejecutivo le está sobrando una región del país que es la Patagonia".



"El recorte en el 53 por ciento de las asignaciones habla de que no les importa la gente de la Patagonia", indicó y agregó que los montos diferenciales no son "un privilegio" ya que los ciudadanos que viven en el sur del país "hacen patria".



"No es lo mismo vivir en Capital que en la región patagónica. Por eso desde hace muchos años hay diferenciales que permiten vivir con dignidad", resaltó el legislador chubutense.



En la malograda sesión también estaba previsto tratar un proyecto del presidente del bloque Justicialista, Pablo Kosiner, para convocar al Consejo de Seguridad Interior y definir un "Plan de Apoyo Operativo para la lucha contra el narcotráfico".



Y había sido incorporado al temario un proyecto de rechazo "a cualquier política que tienda a eliminar las políticas de equidad federal, como el decreto 702/18, mediante el cual se elimina el beneficio por zona de las asignaciones familiares".



Otra iniciativa que iba a ser tratada en el recinto era un proyecto de declaración de la emergencia pyme en todo el país por el término de 180 días.



En un comunicado, desde el Frente Evolución Radical que lidera Martín Lousteau justificaron su decisión de no dar quórum. "Consideramos que tratar livianamente y sin consensos temas tan delicados como el de las Fuerzas Armadas es un acto de gran irresponsabilidad política", sostuvieron, al mismo tiempo que rechazaron el avance del decreto del Gobierno que habilita el nuevo rol de las FFAA sin una discusión de fondo.



"Creemos que temas como este no pueden definirse ni por decretos ni de forma apresurada con proyectos, que además de no contener propuestas concretas, no siguieron el curso reglamentario del Congreso" como el tratamiento en Comisiones. Además, manifestaron su preocupación por el recorte de las Asignaciones Familiares.