Socio mayoritario del Arsenal desembolsa u$s 700 M para ser el único propietario

El estadounidense Stan Kroenke se convertirá en el propietario único del Arsenal después de que el magnate ruso Alisher Usmanov aceptará venderle sus acciones.



"He decidido vender mis acciones del Arsenal Football Club, que podría ser el mejor club de fútbol del mundo", afirmó Usmanov en un comunicado.



"Deseo lo mejor y grandes éxitos a este maravilloso club de fútbol y a todos aquellos cuyas vidas y carreras se entrecruzan en él", agregó.



De este modo, Usmanov aceptaba vender su paquete del 30% de las acciones del club a la empresa KSE (Kroenke Sports and Entertainment), que es propietaria además del club de fútbol americano de Los Ángeles Rams.



Kroenke había hecho pública unas horas antes, y a través de la bolsa de Londres, su oferta de 29.419 libras (38.130 dólares, 32.940 euros) por acción, lo que da al club un valor total de 1.800 millones de libras (2.300 millones de dólares, 2.000 de euros).



KSE era hasta ahora propietaria del 67% de las acciones del club inglés y necesitaba las del ruso Alisher Usmanov y su firma Red and White Securities para controlar la totalidad.



"En KSE presentamos esta oferta para adquirir el 100% de la propiedad del club", afirmaba el comunicado publicado en la bolsa.



"Apreciamos la dedicación del señor Usmanov al Arsenal Football Club", añadió el texto.



KSE estima que con su plan, el club se beneficiaría de tener "un solo propietario mejor capacitado para moverse rápidamente en la promoción de la estrategia y ambiciones del club".



Usmanov, nacido en Uzbekistán, que hizo su fortuna en la industria del acero, había tratado en varias ocasiones de hacerse con la totalidad de las acciones del club, sin fortuna.



El magnate ruso, nombrado por Forbes como el décimo hombre más rico de Rusia, ha sido muy crítico con el estilo pasivo de liderazgo de Kroenke, un sentimiento muy extendido entre los hinchas del club que, pese a estar en una posición inmejorable -cuentas saneadas, estadio moderno y amplio en el centro de Londres, legión de seguidores- ha visto como otros equipos, como Manchester City o Chelsea, le apartaban en los últimos años de la cúspide del fútbol inglés.



El equipo estará dirigido esta temporada por el español Unai Emery después de más de dos décadas bajo la tutela del francés Arsene Wenger.