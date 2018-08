Confirman la continuidad de pago adicional que alcanza a un millón de docentes

El Gobierno anunció la continuidad del Fondo de Incentivo Docente para el año próximo, un pago adicional que alcanza a un millón de maestros en todo el país. En el caso de los salarios más bajos, el impacto de este agregado significa un 11% mientras que para los sueldos más altos el impacto ronda entre en un 5% y 6%.



La noticia fue anunciada por el propio ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, durante un encuentro con el secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, el titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felmany Sara del Carmen García en representación de AMET.



En ese contexto, los propios gremios consideraron que la decisión es un "aliciente", aunque dejaron en claro que "no es una solución del fondo" para la demanda de recomposición salarial que vienen realizando.



Tras el encuentro, Romero aseguró que "esto tranquiliza a la comunidad educativa, y sostiene el poder adquisitivo de los salarios", pero insistió con que "no soluciona la problemática de fondo del salario".



El ministro de Educación Alejandro Finocchiaro junto a los representantes de UDA, CEA y AMET.



El representante de UDA dijo que el impacto del incentivo en los salarios más bajos "significa un 11 por ciento" y a los de mayor composición "entre 5 y 6 por ciento". Por lo que consideró que "en los salarios alicaídos era importante la continuidad de este ítem que paga la Nación".



Asimismo, indicó que "había una especie de preocupación profunda de la comunidad educativa y los ministros de Educación provinciales, por la casi certeza de que no iba a tener continuidad el fondo" que implica "una parte importante dentro del salario docente".



El Fondo de Incentivo Docente fue creado en 1998 y tiene como finalidad abonar una asignación especial de carácter remunerativo por cargo que se liquidará mensualmente de manera exclusiva a los docentes.



Por parte de la cartera educativa nacional estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Javier Mezzamico, el secretario de Gestión Educativa, Manuel Vidal y el director nacional de Asuntos Gremiales, Miguel Garófalo.