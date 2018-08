Gallardo confirmó el equipo para visitar a Racing

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que la serie ante Racing, por los octavos de final de la Copa Libertadores "no se definirá el jueves, sino en la revancha", al tiempo que dio mucha entidad a la ausencia por lesión del defensor Alejandro Donatti en la "Academia".



"Va a ser un partido muy disputado, sobre todo con este nivel de rival y los partidos se juegan con mucha actitud y determinación y hay mucho en juego, que desde el entorno genera mucho. El partido no se define el jueves, sino en la revancha y buscaremos sacar una diferencia o bien un resultado importante de cara a la vuelta", remarcó el "Muñeco".



En la conferencia de prensa que brindó en el predio que el club posee en la localidad bonaerense de Ezeiza, Gallardo dijo que "Racing tiene un gran plantel y lo confirmó en los últimos años, con las incorporaciones últimas también".



Gallardo eligió no esconder el equipo titular para el partido del jueves en el "Cilindro" de Avellaneda, y comentó que "será el mismo que viene jugando la Copa Argentina".



De esta manera, el "Millonario" formará con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez, Lucas Pratto y Ignacio Scocco.



Gallardo explicó que ante Racing "siempre han salido buenos partido y será con mucha disputa y mucha vocación de atacar el arco rival".



Además, el entrenador del club de Núñez se refirió a la ausencia por lesión en su rival de Alejandro Donatti, que será reemplazado por Renzo Saravia o Lucas Orban.



"Es un jugador importante para Racing. Le aportó mucho en el juego aéreo y la pelota detenida, pero tienen un gran plantel y lo confirmaron en el último año y con sus últimas incorporaciones", sostuvo.



• La actualidad de River.



Gallardo se refirió al presente de River y a su momento personal y profesional en la entidad, y afirmó que es "el mejor momento de mi gestión deportiva durante estos cuatro años en el club. Tenemos un plantel con proyección".



"Venimos con muy buena base de trabajo, de años; seguimos consolidando un proyecto de muchos años, hay que sostenerlo con visión, con convencimiento. Es motivo de orgullo, que no suele suceder en nuestro fútbol", esgrimió el entrenador "millonario".



Gallardo comentó además que se pueden tener "un montón de jugadores pero no conformar un equipo. A veces que te abunden jugadores no es lo recomendable, a veces sí. Porque necesitas que esa pelea interna, levanten el nivel individual".



• Dirigir a su hijo.



El "Muñeco" se refirió al hecho de estar dirigiendo a su hijo Nahuel, y aseguró que lo está "experimentando" y sostuvo que lo vive "con naturalidad".



"Mi viejo era el técnico en el baby fútbol y era incómodo para mí eso. Yo lo vivo con naturalidad. Si está acá es porque ha hecho méritos para estar. Yo no le voy a regalar nada a él, como no le regalo nada a nadie", aseveró.



Incluso el entrenador "Millonario" sostuvo que a su hijo siempre lo vio "como un jugador más, no como si fuera mi hijo y si lo veo de otra manera le haría daño".



Luego señaló que River no tenía necesidad de salir al mercado de pases para comprar jugadores, sino que se arregló con lo que tenía y promovió a varios juveniles de las divisiones inferiores.



"Mi trabajo no es complacer a todos, mi trabajo es conformar el mejor equipo posible para que el hincha se sienta representado. Ese es mi trabajo!. Hasta ahora nos ha ido bien, seguiré cometiendo errores seguramente, pero a través de mis convicciones", sintetizó.