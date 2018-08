Bolt, un paso más cerca de su deseo: se une a un equipo del fútbol profesional

El exvelocista Usain Bolt, el hombre más rápido de todos los tiempos, sigue empeñado en iniciar una carrera como futbolista profesional y llegó a un acuerdo para entrenar con los Central Coast Mariners de la primera división australiana.



El club anunció que Bolt entrenará "por un periodo indefinido" con el resto del plantel. "El acuerdo no le garantiza un contrato como futbolista profesional, pero le da la oportunidad de poder alcanzar su gran meta", señaló la entidad en su comunicado.







Bolt, de 31 años, puso fin a su carrera como atleta el año pasado. El jamaiquino ganó ocho oros olímpicos y otros once mundiales, además de establecer los actuales récords de 100 y 200 metros. Es una leyenda del atletismo y uno de los mejores de todos los tiempos.



Tras dejar atrás su pasado en las carreras, se unirá a la disciplina de los Central Coast Mariners a finales de agosto. Ya entrenó con otros equipos de fútbol como el Borussia Dortmund alemán, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y el Stromsgodset noruego.



"Mi sueño ha sido jugar al fútbol de forma profesional y sé que alcanzar el nivel que se requiere para jugar en la Liga australiana y tener un impacto requerirá mucho trabajo y entrenamiento", señaló el oriundo de Sherwood Content en un video publicado por el club.



"Yo siempre digo que todo es posible y que no creo en los límites y estoy emocionado por el reto", agregó.



Los Marines arrancan la A-League, como se conoce a la primera división australiana, el 21 de octubre ante el Brisbane Roar. El año pasado terminaron últimos en la tabla.