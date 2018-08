Avanza pedido para allanar a Cristina: Senado emitió dictamen y convocó a sesión especial para el jueves

El Senado convocó a una sesión especial para el próximo jueves a las 11 para tratar el pedido de allanamiento a los domicilios de la expresidenta Cristina de Kirchner.



El decreto de convocatoria fue publicado este martes, con anterioridad a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que más tarde dictaminó en el mismo sentido, pero reclamó al juez Claudio Bonadio que remita los fundamentos de la medida antes que se vote el próximo jueves.



En el dictamen que firmaron todos los senadores de Cambiemos que integran la comisión pero solo algunos del Bloque Justicialista, se incluyó ese punto como condición para que el Senado decida por votación el próximo jueves si autoriza o no los allanamientos.



También se dispuso que la autorización sea únicamente para los domicilios de la senadora por la provincia de Buenos Aires y no su oficina en el Palacio Legislativo, y que el juez federal debe respetar el "derecho a la intimidad" y el "decoro" en caso de que se lleve a cabo el operativo de allanamiento.



El juez federal Claudio Bonadio solicitó el último jueves al Senado autorización para allanar los tres domicilios de la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, así como su despacho en el Palacio Legislativo, en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de coimas en torno a la obra pública.



Desde el bloque de Senadores del FpV, emitieron un comunicado en el que señalaron que durante los dos años en los que Cristina dejó la Presidencia y no tuvo fueros parlamentarios "fue citada por Bonadio en reiteradas oportunidades".



"Siempre ha quedado demostrada la actitud de la senadora de estar a derecho y no tener nada que esconder. Bonadío ya ingresó a su domicilio en Rio Gallegos y al de su hija en Capital Federal durante el año 2016", continúa el comunicado que exige que se le solicite al magistrado "la fundamentación para que permita a los señores y señoras senadoras de la Nación, merituar la procedencia de tal medida, conforme lo establece el reglamento".



"Nada ni nadie obstruirá el desarrollo de ninguna medida judicial siempre y cuando este debida y legalmente fundada, exigencia de cualquier Estado de Derecho para cualquier habitante del suelo argentino", concluyen.