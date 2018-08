Boudou regresa a Ezeiza y se reencontrará con otros tres exfuncionarios detenidos

Tras ser condenado por la Justicia por el caso Ciccone, Amado Boudou fue trasladado hacia el penal de Ezeiza, cárcel a la que regresará luego casi siete meses. Allí se reencontrará con otros tres exfuncionarios kirchneristas detenidos también por causas por corrupción.



Vale recordar que el expresidente ya había estado alojado en Ezeiza cuando en noviembre pasado había sido detenido acusado de peculado por rendir viáticos con facturas apócrifas cuando fue ministro de Economía y por presunto enriquecimiento ilícito.



Efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron los encargados de colocarle un chaleco antibalas y esposas para primero trasladarlo desde Comodoro Py hasta la Unidad 29 del SPF para desde allí llevarlo hasta el penal de Ezeiza.



Por lo pronto, Boudou regresará al penal en donde también se encuentran detenidos varios exfuncionarios del kirchnerismo, como Ricardo Jaime, José López y Roberto Baratta. Allí también están alojados algunos empresarios ligados al kirchnerismo como Lázaro Báez y muchos de los apresados en los últimos días en la causa por los cuadernos con detalles de coimas por la obra pública.



El club de los detenidos K en Ezeiza. Roberto Baratta, José López y Ricardo Jaime.



Boudou ya había permanecido preso durante 63 días en Ezeiza por otras dos causas: se trata de la investigación por la rendición irregular de viáticos cuando era ministro de Economía y otra por presunto enriquecimiento ilícito.



El 12 de enero pasado, Boudou había abandonado el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza rodeado de militantes que habían ido a recibirlo. "He pasado estos días con mucha tranquilidad, mucha fe. Es muy duro perder la libertad, para los familiares y las personas que se acercan a acompañar. Son condiciones muy duras. No nos trataron con simpatía, pero fue un trato respetuoso", señaló esa noche a la prensa.



Seis años y medio después de que estallara el caso, el exvicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, de cumplimiento "inmediato", en la causa por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica.



El proceso oral comenzó el pasado 3 de octubre y, además de Boudou, fueron juzgados su amigo, el empresario José María Núñez Carmona; el abogado Alejandro Vanderbroele, titular de The Old Fund; a Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Forcieri, exfuncionario del Ministerio de Economía; y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.