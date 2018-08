Recortan sanción a Newell's y el presidente de Lanús se fue de AFA

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este martes la devolución de dos de los tres puntos que le habían deducido a Newell´s durante la pasada temporada, a raíz de la deuda salarial con sus jugadores, lo que provocó la renuncia al Comité Ejecutivo del presidente de Lanús, Nicolás Russo.



"Confirmar parcialmente el fallo apelado sancionando en definitiva a Newell´s en la deducción de 1 (uno) punto de la tabla final del campeonato de Primera División por incumplimiento del Inciso "C" del párrafo 6º del Convenio AFA, SPF, FAA (Boletín especial 5359)", afirmó el fallo.



De esta forma, la "Lepra" finalizó la temporada pasada con 29 puntos, lo que modificó su posición en la tabla final de la Superliga 2017/18, al superar a Lanús por diferencia de gol.



Ante esta situación, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, se manifestó enojado por el fallo y anunció su renuncia al Comité Ejecutivo de AFA, donde es una fuente de consulta permanente y apoya al mandamás Claudio "Chiqui" Tapia.



Es que el "Granate" cobrará de premios 1.089.419 de pesos menos de lo estipulado en el reparto por mérito deportivo y el presidente del club no se bancó la medida.



Enojado porque considera que las cosas no han cambiado en el máximo órgano del fútbol argentino en este tiempo, tiene decidido "no pisar nunca más la AFA", según anunció en una entrevista con Radio Mitre de Rosario.



Es decir que Newell´s pasará a cobrar 13.073.028 pesos, en tanto que Lanús deberá conformarse con 11.983.609.



"No es contra Newell s, pero uno pensaba que las cosas iban a cambiar", aclaró Russo.



Tras eso, Russo se comunicó por teléfono con "Chiqui" Tapia para anunciarle su decisión, por lo que Lanús no tendrá más representante dentro del Comité Ejecutivo.