Por Silvia Giacoppo - Senadora por Jujuy (UCR/Cambiemos)



Entramos en horas decisivas para el tratamiento del proyecto sobre al aborto en el Senado de la Nación. Un proyecto viciado de inconstitucionalidad ya que, tal como señala nuestro Código Civil, desde el hecho de la concepción hay vida. Además, Argentina ha ratificado muchos tratados internacionales que adquirieron jerarquía constitucional con la reforma constitucional de 1994 y algunos de esos tratados reconocen la personalidad del ser humano desde la concepción, como la Convención de los Derechos del Niño (CDN) o la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Así lo han manifestado numerosos constitucionalistas que han participado de las audiencias.



Ninguno de esos tratados incluye al aborto voluntario como un derecho. Nosotros, entonces, tenemos que trabajar para que el Estado haga respetar los derechos de todos.



Este proyecto está errado desde la misma semántica de la denominación. Se lo ha llamado "Interrupción Voluntaria del Embarazo". No hay tal interrupción, se termina con una vida en gestación. No hay reanudación posible de esa vida una vez que se decide terminar con ella. Es un acto irreversible.



Ejercí como abogada en derecho de familia durante 34 años y siempre he luchado por la mujer, he luchado por la vida. En mi provincia, las mujeres más vulnerables no desean abortar, desean que se las ayude a poder llevar adelante su embarazo, a que se las acompañe con asistencia para afrontar la crianza de sus hijos. Ellas no son las que quieren abortar. Al menos esa es mi experiencia en Jujuy y así lo señalan investigaciones serias al respecto.



El pueblo de mi provincia, el que me votó y al cual represento, sabe de mi postura y como pienso porque así lo expresé y no la he modificado. Pero sabe, también, que he sido una crítica del sistema. Siempre, no de ahora. Por eso ya venía trabajando en proyectos para modificar esta realidad como, por ejemplo, la modificación de la ley de adopción junto a senadoras de otros partidos, de manera transversal.



Es éste un tema que nos pegó en la cara. Se ha silenciado por mucho tiempo el debate y no hemos podido modificar lo que está mal. Pero no podemos mirar para otro lado. Hay que reforzar la aplicación de la ley de educación sexual -que no se cumple-



La muerte no es la solución. La mujer que llega a la terrible situación de querer terminar con la vida de un hijo es porque está sola, porque no ha tenido las opciones para modificar esa decisión. Ahí debemos estar presentes como Estado y a través de la legislación. Estoy totalmente en contra de la penalización, pero terminar con la vida de ese hijo no va a solucionar el problema de esas mujeres. Tenemos que poner en marcha todos los mecanismos de contención psicológica; acompañamiento social y asistencia médica. Y debemos hacer un mea culpa como estado, como legisladores, como sociedad.



La vida es el primer derecho natural, anterior cualquier legislación que pueda sancionarse. Y, como tal, cualquier norma que vaya en desmedro de él no puede tener lugar en un Estado de derecho. Convencida de ello es que voy a votar.