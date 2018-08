A horas de la votación, la opinión pública está dividida en torno al aborto legal

Una encuesta de la Universidad de San Andrés sobre opinión pública en torno al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a un día de su votación en el Senado, determinó que existe un empate técnico entre las posiciones a favor y en contra de la iniciativa.



El 45% de los entrevistados tiene una posición favorable, mientras que un 36% está muy en desacuerdo y un 13% está algo en desacuerdo, determinaron los investigadores. Esta tendencia se inclinó hacia el "no" en el último mes, ya que en junio cuando se votó el proyecto en diputados, las opiniones favorables a la IVE eran de 50% mientras que las de oposición alcanzaban el 46%.



El estudio determinó además que las opiniones varían en forma significativa según los segmentos. Los sectores ABC1 en comparación con otros sectores tienen posiciones más favorables, mientras que en los sectores bajos se observa un mayor rechazo.







En tanto, por regiones se encuentra un respaldo mayoritario en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la región centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), así como en la Patagonia; y un mayor rechazo en Cuyo, NOA y NEA.



Otras dos variables emergen como diferenciadores significativos de las opiniones: el nivel de educación de los entrevistados y la creencia en dios. A mayor nivel de educación, mayor es la proporción de opiniones favorables.







En tanto, el 72% de los no creyentes está a favor de la LIVE. Entre los creyentes existe una diferencia significativa dependiendo el nivel de práctica religiosa. Así los que se consideran muy religiosos están en un 75% en contra.



Respecto de la libertad y el derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción de un embarazo no deseado o involuntario, el 47% se manifestó de acuerdo, mientras que sólo el 29% consideró que la mujer no tiene el derecho ni la libertad para hacerlo.



Del mismo modo que con la IVE, la educación y la creencia en dios y la práctica religiosa, son las variables que segmentan significativamente las opiniones respecto de este punto.