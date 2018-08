Para ahorristas: Letes, oportunidad para dolarizar carteras a bajo riesgo

Hasta hoy a las 15, los ahorristas podrán acceder a una inversión interesante para dolarizar sus carteras a bajo riesgo. Se trata de las Letes o Letras del Tesoro en dólares, que licita cada dos semanas el Ministerio de Hacienda, y que pagarán como mínimo - al menos en esta suscripción - una tasa del 3,65% anual a 182 días.



El instrumento brinda una oportunidad para reducir la duración de la renta fija en las carteras, así como dolarizarse al tipo de cambio mayorista, cuyo precio de referencia (de la Comunicación "A" 3.500) el BCRA lo fijó ayer en $ 27,2717 (unos 80 centavos menos que el dólar minorista).



Para las carteras concentradas en activos argentinos, las Letes funcionan como "mitigadores de la volatilidad, al ser instrumentos de renta fija de corto plazo", explican desde Puente. Es por esto que en medio del contexto de incertidumbre actual, lucen adecuadas como instrumentos de sesgo conservador.



"Las Letes siempre son una buena opción para quienes quieran dolarizar parte de su cartera, son colocaciones de corto plazo que se pagan en dólar billete", comentó el analista financiero Christian Buetler.



Se pueden suscribir en pesos y en dólares, y al vencimiento el Tesoro le pagará dólares al ahorrista. "Tiene bajo riesgo y las cobras durante el mandato del actual Gobierno. Podes quedarte hasta el vencimiento y evitas la volatilidad del mercado secundario", agregó Buteler.



En ese sentido, es importante destacar que las Letes pueden venderse antes de su vencimiento en el mercado secundario, aunque vale aclarar que quien las suscriba en pesos, recibirá también pesos al efectuar la operación. Si se pretende recibir dólares, habrá que aguardar hasta la fecha de su vencimiento.



"Si esperamos que la lete salga en el precio máximo (u$s 982,13), o lo que es lo mismo, que la tasa mínima sea del 3,65% anual, estamos hablando de un precio de dolarización a 182 días de $ 26,78, tomando el tipo de cambio de referencia que se toma para la suscripción", analizó Nery Persichini, Gerente de Inversiones de GMA Capital.



Esto representa "un valor atractivo" si se espera que el tipo de cambio tenga un incremento hacia fin de año, considerando que muchos analistas y consultoras lo ven en promedio a $ 30, agregó Persichini.



Estos instrumentos se pueden suscribir a través de la mayoría de los bancos públicos y privados - en sucursales, por teléfono y vía homebanking -, y en sociedades de bolsa, mientras que el mínimo para operar son 1000 VN (valor nominal), es decir u$s 982,13 (tal como fijó Hacienda), o su equivalente en pesos al tipo de cambio mayorista ($ 27,2717), es decir $ 26.784,35.



Una alternativa a la licitación o la compra de Letes en el mercado secundario - donde no hay mucha liquidez - es suscribir en un Fondo Común de Inversión que invierta en Letes directamente, dado que cuenta con una rentabilidad similar, con el beneficio de que tiene una liquidez mucho mayor.