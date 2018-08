Polémica declaración de un senador: "Hay casos donde la violación no tiene la violencia sobre la mujer"

Durante el debate por la legalización del aborto, el senador salteño Rodolfo Urtubey dejó en el aire una frase que causó una fuerte polémica por referirse a casos de violación contra mujeres.



Al defender su postura contraria a la legalización, Urtubey comenzó con una primera reflexión: "En el caso del peligro a la vida, está clara su formulación (de la norma). En el caso de la inviabilidad de la vida después del nacimiento, está clara la formulación. La violación también está clara su formulación"



Para luego continuar: "Pero habría que ver. Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción". "Tenemos que, en esta discusión de las causas, sería sano avanzar en esa ausencia de la voluntariedad, entendido con cierta amplitud, que no es la violación clásica", insistió.



La frase de Urtubey despertó polémica en las redes sociales donde fue duramente criticado por su argumento sobre las violaciones.