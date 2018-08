En pleno debate por el aborto, el Papa se mostró con bandera de los "pro vida"

En medio de una jornada política dominada por el debate por el aborto en el Senado, el Papa no quiso quedarse afuera de la discusión. Fiel a su estilo, Francisco utilizó la estrategia política que mejor domina: el uso de su imagen.



Durante una audiencia general en el El Vaticano, un grupo de militantes argentinos en contra del proyecto del aborto legal desplegaron una bandera celeste con la inscripción "Salvemos las 2 vidas" ante el Papa Francisco.En una imagen difundida por la agencia AICA se lo observa al sumo pontífice saludarlos mientras extendían la bandera tras el vallado de seguridad.



No es ninguna novedad la negativa del Papa al proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En mayo pasado, Bergoglio había señalado: "Los niños por nacer siempre son bienvenidos. Porque, en definitiva, la vida siempre debe cuidarse y ser amada desde el momento de la concepción hasta el ocaso natural". Y agregó que "este amor por los demás no puede reservarse para momentos excepcionales", sino que debe convertirse "en la constante de nuestra existencia".