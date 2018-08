Gareca dio el sí: seguirá en Perú hasta el Mundial de Qatar

Ricardo Gareca firmó contrato para seguir hasta 2021 al frente de la selección de Perú, a la que llevó al Mundial Rusia 2018.



En una conferencia de prensa en que se presentó con su asistente uruguayo Sergio Santín y el preparador físico argentino Néstor Bonillo, Gareca señaló que el contrato se extenderá automáticamente por un año más si se logra la clasificación para la Copa del Mundo Qatar 2022.



"Quiero agradecer a la Federación Peruana (de Fútbol, FPF) por confiar en nosotros", señaló "El Tigre". "Nos gusta el jugador peruano y estamos agradecidos del apoyo de la gente", agregó.



Tal como se especulaba por los problemas judiciales del presidente de la FPF, Edwin Oviedo, ningún dirigente acompañó la presentación en la Villa Deportiva Nacional, sede de la selección incaica.



Gareca evitó referirse a la situación de Oviedo, acusado por la Fiscalía de de diversos delitos, incluidos asesinatos, e inmerso en un escándalo por unos audios en los que al parecer regala entradas para el Mundial a jueces que lo han favorecido en los procesos.



"Estamos comprometidos con la FPF y el país, no con personas. Deseamos de corazón que todas las cosas se vayan aclarando, por el bien del fútbol", se limitó a decir el entrenador.



"No vamos a contestar ninguna pregunta que no sea estrictamente futbolística. Estamos estrictamente abocados a lo deportivo. No me gusta enjuiciar a las personas, para eso está la Justicia. Prefiero mantenerme al margen de todo", enfatizó ante la insistencia de los reporteros.



Gareca no divulgó los números que se manejaron en la negociación ni las condiciones que supuestamente puso y que según especulaciones, incluían libertad para escoger amistosos, elegir campos de práctica y decidir sobre la logística de los viajes.



El técnico mostró respeto frente a las decisiones de André Carrillo y Cristian Ramos de emigrar al fútbol saudita y resaltó que Miguel Araujo, de la liga local, pasara a Talleres de Argentina.



"Son decisiones personales. Entendemos que la liga árabe es la más competitiva de su zona", señaló sobre los primeros. "Es un fútbol y un club lindo para él", añadió respecto a Araujo.



De Paolo Guerrero, de quien aún no se sabe si seguirá en Flamengo o en otro club brasileño, señaló: "Seguimos de cerca a todos los jugadores. Sabemos que va a estar pendiente si está convocado".



"Más allá de las grandes figuras que el Perú tiene, creemos que surgirán otros más", agregó el seleccionador.



El contrato con Gareca terminó con el Mundial de Rusia, tras lo cual el técnico pidió un tiempo para meditar. En el interín se especuló con que otras federaciones lo querían, pero no hubo nada concreto.



El entrenador de 60 años tomó la selección peruana en 2015, tras 20 años de experiencia como técnico en clubes de Argentina, Colombia, Perú y Brasil y la clasificó al Mundial después de 36 años.



Sus próximos retos serán los amistosos de septiembre con Alemania y Holanda y el de octubre con Chile.