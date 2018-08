Mera: "El proyecto es inconstitucional y no resuelve el problema de la clandestinidad"

En su intervención durante la votación sobre el proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo el senador del PJ - Federal por Catamarca, Dalmacio Mera ratificó su postura contraria a la iniciativa al considerar el mismo como "inconstitucional" y que "no resuelve el problema de la clandestinidad ni despenaliza la mujer".



Mera, quien participó del plenario que trató el proyecto como miembro informante de la comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó que consolidó su postura en contra de la ley a partir de las charlas con alumnos de distintas escuelas de la provincia de Catamarca.



Con respecto al proyecto el senador afirmó que el texto en debate "no resiste un análisis de constitucionalidad" ya que según él "está clarísimo que el proyecto aborda facultades concurrentes y no delegadas de las provincias rompiendo con el sistema federal que impone nuestra Constitución". Mera también subrayó como llamativo el hecho de que el proyecto en un artículo "se autodefine como constitucional".



Según Mera, en ninguno de los contextos considerados, ni el científico, ni el jurídico, es posible encontrar algo que se refiera a lo que definió como "el valor incremental de la vida", un concepto que según el senador parece subyacer al proyecto en examen.



"Qué proceso biológico" ocurre un feto entre la semana 12, 14 o 15 de un embarazo, se preguntó Mera, para que se defina un momento en el que "la vida valga más o menos" y en el que la práctica del aborto antes legal, luego se torna un crimen.



Por otro lado, Mera mencionó "distintos fallos judiciales que acreditan la existencia de la vida a partir de la concepción" como el de la indemnización reconocida por la Corte suprema de la Nación a Elvira Sánchez por la pérdida de su hija María del Carmen, desaparecida por la dictadura mientras estaba embarazada.



El catamarqueño recordó también la figura de Fray Mamerto Esquiú, quien a pesar de ser una figura religiosa supo prescindir de su rol para apoyar una constitución que "garantiza la libertad de culto y la libertad de pensamiento". "No nacimos de un repollo, la historia se va construyendo y un estado laico se va construyendo", afirmó Mera sosteniendo que desde el 1853 y gracias también a Fray Mamerto, "la Sagrada escritura del Estado laico es la Constitución Nacional".