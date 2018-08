Hacienda emitió Letes por u$s 430 millones (tasa de casi 5% anual)

El Ministerio de Hacienda emitió Letras del Tesoro por 430 millones de dólares a un plazo de 182 días (con vencimiento al 8 de febrero de 2019).



El Gobierno argentino usa este tipo de licitaciones para regular la liquidez del mercado, ya que muchos inversores buscan refugio en instrumentos en dólares para cubrirse de la depreciación del peso.



Recibió órdenes por 532 millones de dólares, de los que se adjudicaron 430 millones "a un precio de corte de 975,70 dólares por cada 1.000 dólares, lo cual representa una tasa nominal anual de 4,99 por ciento", según el comunicado.



Para las órdenes al precio de corte se aplicó un factor de prorrateo de 49,52%. Se recibieron 6.437 órdenes de compra.



La licitación se efectuó bajo la modalidad aplicada en los últimos llamados para pagar una tasa menor, mediante la garantía de un mínimo de rendimiento y la eliminación de la restricción de relación entre los tramos competitivo y no competitivo.



El llamado indicaba que se iba a establecer "un precio máximo para las Letras del Tesoro, dejándose de lado la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo, un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo".



Para participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada u$s 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.



La suscripción podía realizarse tanto en pesos como en dólares y el tipo de cambio para la suscripción correspondía a la Comunicación "A" 3500 del martes 7 de agosto.