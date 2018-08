Pichetto: "La Corte se puede animar a tratar lo que el Senado no se animó"

El senador nacional del denominado PJ "racional" Miguel Ángel Pichetto admitió la derrota minutos antes del rechazo a la ley que despenaliza el aborto, pero aseguró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría extender la aplicación de la medida a todo el país con un fallo histórico



"Si el Senado no está a la altura de las demandas sociales, seguramente este proyecto se va a tratar" en el futuro, dijo Pichetto durante su exposición en la Cámara baja. Al cierre de los discurso a cargo de los jefe de bloque, el rionegrino dijo que "en cualquier momento esta Corte nos sorprende con un fallo integral. Yo creo que ante el primer caso en cuestión la Corte se puede animar a tratar lo que el Senado no se animó", indicó el legislador nacional.



Al defender su postura a favor de la ley, Pichetto dijo que "de ninguna manera la norma tratada en el recinto y aprobada en Diputados es inconstitucional. "Tengo respeto por muchos de los que han opinado, pero me parece que la verdad constitucional, los lineamientos del último fallo de la Corte, definen cuál es el bloque de ideas de la estructura constitucional de la Constitución de 1994sostuvo.