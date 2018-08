Dixit: 25 frases que dejó el debate por el aborto

Unos 60 senadores pronunciaron sus discursos durante el debate en la Cámara de Senadores del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue rechazado por la mayoría del pleno legislativo.



Las siguientes son 25 de las frases más destacadas expresadas en el recinto legislativo:



Anabel Fernández Sagasti (Frente Para la Victoria): "Conozco a la mujer que está internada en (la provincia de) Mendoza por un aborto clandestino. Tiene cinco hijos. Es lo que va a seguir pasando mientras no tengamos ley".



Rodolfo Urtubey (Partido Justicialista): "Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer (...) Por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violación".



Cristina López Valverde (Partido Justicialista): "La mayoría de la sociedad a la que yo represento, de quien tengo que ser vocera, está en contra de la despenalización del aborto; lo indican las encuestas".



Pedro Guastavino (Frente Para la Victoria): "Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que quizá sea el mismo que cuando nos desaparecían o nos torturaban (en la última dictadura militar) daba vuelta la cara".



Nancy González (Partido Justicialista): "Si la ley no sale hoy, va a salir muy pronto porque esta ola verde no la para nadie. Señores senadores: no seamos conservadores".



Alfredo De Angeli (PRO): "A mi madre, como a muchas, jamás se le hubiese pasado por la cabeza practicar un aborto. Y no era por ser religiosa: era por la dignidad de ser madre".



Cristina de Kirchner (Frente para la Victoria): "Este cuerpo (legislativo) va a rechazar el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y van a seguir existiendo los abortos en Argentina. No se trata de creencias sino de un problema que existe"



Sigrid Kunath (Partido Justicialista): "Queremos que los abortos que forman parte de la cotidianidad no sean clandestinos. Que la salud pública se ocupe de todas y haya una respuesta para quienes toman esta difícil decisión".



Fernando Solanas (Proyecto Sur): "Sigue existiendo una sociedad patriarcal de mujer tutelada, de mujer incubadora. Es penosa la hipocresía de siempre de las capas dirigentes, porque esta ley no obliga a las mujeres a interrumpir su embarazo".



Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino, centroderecha): "Este proyecto vulnera la constitución de 13 provincias, incluso de la mía que dice que todas las personas gozan del derecho a la vida desde la concepción".



Esteban Bullrich (PRO): "El aborto no va a ser menos trágico porque se haga en un quirófano. Va a ser igual de trágico y va a dejar el mismo dolor. Aspiremos a más. No me resigno a que el aborto es la única solución".



Norma Durango (Partido Justicialista): "Las mujeres abortan. Y lo hacen poniendo en riesgo su vida, sin el acompañamiento del Estado, en condiciones inseguras y en un marco de clandestinidad que como legisladores no podemos permitir más".



María de los Ángeles Sacnun (Frente Para la Victoria): "Quiero dar un mensaje a las que están en la calle, a las pibas (jóvenes): más allá de una votación, las luchas no empiezan ni terminan en una ley".



Daniel Lovera (Partido Justicialista): "Debemos dejar de subestimar a las mujeres con la idea de que irán corriendo a someterse a una intervención de este tipo utilizando esta ley como un método anticonceptivo".



Gladys González (PRO): "Sueño para las mujeres argentinas lo mismo que sueño para mis hijas. Sueño que se enamoren, que planifiquen tener sus hijos como yo, que no tengan que tomar nunca esa decisión (de abortar)".



José Mayans (Partido Justicialista): "Imagínense que la madre de Vivaldi, por ejemplo, le hubiera negado el derecho a la existencia. O la madre de Mozart, o de Leonardo Da Vinci, o de Miguel Ángel. Bueno, le agradezco a mi madre que no me negó el derecho a la existencia".



Alfredo Luenzo (Chubut-Justicialista) a favor: "Los grandes cambios de la sociedad ya no son con escombros y sangre, son las mujeres, los jóvenes, los que no están en ninguna estructura partidaria. Desde la sociedad nos están diciendo cuál es el camino y nosotros venimos atrás, muy atrás".



Federico Pinedo (CABA-Cambiemos): "¿Cualquier deseo justifica la eliminación de la vida del niño? La eugenesia, terminar con la vida de un chico enfermo ¿es un deseo equiparable con la vida del niño? ¿vale más? Por lo menos es opinable".



Beatriz Mirkin (Tucumán-Justicialista) a favor: "Tenemos que ampliar posibilidades, no restringirlas. La ley no obliga a ninguna mujer a abortar, en todo caso obliga al Estado a hacer lo que deba hacer para que no haya abortos clandestinos".



Silvia Giaccopo (Jujuy-Cambiemos) en contra: "La interrupción implica detener, suspender, cortar, pausar la continuidad de algo. En este caso no se trata de interrupción porque jamás se vuelve a reanudar la vida. Acá la vida se termina. Es un acto irreversible".



Silvina García Larraburu (Río Negro-FPV) en contra: "Este debate ha sido viciado y hemos sido lanzados a él en las peores condiciones. Hemos sido enredados en una batalla para seguir a tácticas de coyuntura, el duranbarbismo ha generado una fenomenal cortina de humo", .



María Belén Tapia (Santa Cruz-Cambiemos) en contra: "Con la legalización del aborto no estamos ayudando para nada a la mujer, al contrario, la estamos empujando al abismo de vivir con un profundo dolor".



Pamela Verasay (Mendoza-Cambiemos) a favor: "El hecho es anterior al derecho. Si no sintiéramos el impacto de la clandestinidad, no estaríamos discutiendo esto. No hay abortos si hay ley, necesitamos la ley porque hay abortos".



Humberto Schiavoni (Misiones-Cambiemos) a favor: ""Las convicciones religiosas o los mandatos confesionales de cada senador podrán formar parte de su estructura de valores, pero no considero que deban ser determinantes a la hora de legislar para toda la sociedad y en un tema en el que la preservación de la salud es el eje central".



Miguel Pichetto (Partido Justicialista): Yo creo que ante el primer caso en cuestión la Corte se puede animar a tratar lo que el Senado no se animó".