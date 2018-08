Macri aprobó por decreto el Régimen de Asistencia Financiera para las provincias

A través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó el Régimen de Asistencia Financiera para las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional y que hayan ratificado en sus respectivas legislaturas el Consenso Fiscal.



Mediante el decreto 730/18, el Ejecutivo dispuso que la Administración Nacional de Seguridad Social procederá a dictar las normas correspondientes, con el objeto de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir y colocar a todas las provincias contempladas en el Artículo 1°, en pie de igualdad en materia previsional.



El Gobierno nacional, según el decreto, procederá a "dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias correspondientes, con el objeto de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir y colocar a todas las provincias contempladas en pie de igualdad en materia previsional".



Para tal fin dispondrá: "simular los desequilibrios que estaría asumiendo si el sistema previsional que se trate hubiese sido transferido al Estado Nacional el 31 de diciembre del año 1999"; "eliminar los mecanismos de penalización por no armonización"; y "establecer un régimen simplificado de remisión de información a los fines de la determinación del resultado financiero anual, corriente y global en base devengado del Sistema Previsional Provincial".



Asimismo, en el Boletín Oficial que fue publicado hoy, y en el que se anuncia esta modificación, también se invita a las provincias que posean regímenes previsionales no transferidos al Estado Nacional a continuar con las modificaciones normativas que les permitan tener un Sistema Previsional Provincial equilibrado y sustentable en el tiempo.