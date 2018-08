Rubinstein: "Me sorprendió un poco que la mayoría de votos en contra fue de Cambiemos"

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, lamentó el rechazo a la despenalización del aborto que se votó esta madrugada en el Senado, al tiempo que dijo estar "un poco sorprendido" de que "la mayoría de votos en contra fue de Cambiemos".



"La situación hoy ya no es la misma que hace cuatro meses, cuando empezó este debate", dijo optimista en declaraciones a Radio Continental.



En este marco, consideró que la discusión en torno al proyecto de interrupción del embarazo "es un enorme salto adelante". "Sobre todo a nivel de la discusión pública sobre un tema que era absolutamente tabú", añadió.



El ministro dijo sin embargo estar "un poquito frustrado con el final", pero reconoció que "los grandes cambios no se pueden dar de una sola vez y necesitan un proceso de decantación y de maduración".



"Tanto los sectores que apoyaban la legalización como los contrarios, no discuten algunos temas tales como la Educación Sexual Integral en todas las escuelas públicas y privadas, la entrega de anticonceptivos en los centros de atención primaria del país, la interrupción del embarazo que están exceptuadas por la normativa vigente... esas cosas no se pueden seguir discutiendo, hay que hacerlas aplicar", remarcó.