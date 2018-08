Bullrich reiteró que "antes de fin de año" habrá reformas para que la mujer que aborte no vaya presa

El senador oficialista Esteban Bullrich consideró hoy irracional que se condene a prisión a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo y aseguró que existe la intención de que esa situación sea modificada antes de fin de año. La afirmación se dio en el marco de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo incluya en la reforma del Código Penal un articulado en particular sobre la despenalización de la mujer en casos de aborto.



"No es razonable que una mujer que aborta vaya presa. Es cierto que una ley exactamente como la que se trató anoche no se puede volver a tratar, pero hay instancias en las que se puede tratar el tema y lo vamos a tratar", manifestó Bullrich.



"No creo que lleguemos a fin de año sin un cambio en esa política y sin haber activado otras políticas también en esa misma línea. Hay una vocación en muchos senadores, mayoritaria, de cambiar las cosas profundamente", añadió.



El Senado rechazó anoche el proyecto de legalización del aborto luego de una sesión que duró más de 16 horas y sin que hubiera margen para un proyecto intermedio.



La votación resultó exactamente como se pronosticó, con 38 votos en contra del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, 31 a favor, las abstenciones del santafesino Omar Perotti y la neuquina Lucila Crexell.



"Hay un problema que el aborto no resuelve, pero tampoco el rechazo de ayer lo resuelve. Ha habido en las presentaciones argumentos para impulsar políticas activas en búsqueda de la reducción de los abortos", indicó el legislador, quien votó esta madrugada en contra del proyecto que había obtenido media sanción en Diputados.



"Lo que quiero es que no haya aborto en la Argentina", agregó en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.



Bullrich negó que la votación en uno u otro sentido haya tensado la relación entre los integrantes de la fuerza Cambiemos. "Vamos a seguir debatiendo, estoy convencido que el debate sobre qué hacemos con la problemática del embarazo no deseado no se agotó ayer sino dio un primer paso y faltan muchos pasos más", expresó.



"Cuando una mujer aborta se termina una vida, hay que considerar la situación en la que esto sucede. Tenemos que trabajar para que no suceda, nadie quiere que una mujer llegue a la decisión de abortar", añadió.