Bolsos con dólares: José López pidió declarar ante el tribunal

El ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, pidió hablar ante el tribunal que lo juzga en la causa por los bolsos con u$s 9 millones que intentó ocultar en un convento. Será mañana cuando, si se lo autoriza, romperá el silencio por primera vez desde su detención.



Según adelantó C5N, el ex funcionario hizo el pedido ante el TOF1 y se presume que brinde detalles sobre el origen del dinero.



Tres de los seis acusados de haber ayudado al ex secretario de Obras Públicas a esconder su patrimonio se negaron a declarar este miércoles en el juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, y dejaron abierta esa chance para el transcurso del debate.



López fue detenido en junio de 2016 cuando intentaba esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez. Se sospecha que el dinero es producto de delitos cometidos durante su paso por la función pública.