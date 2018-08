Arranca la vibrante serie entre Racing y River por la Libertadores: hora y televisación

Racing recibirá a River en el partido de Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un cruce vibrante entre dos de los equipos argentinos que mejor se reforzaron para el segundo semestre, con el objetivo de seguir cada uno en el certamen continental.



El encuentro se jugará a partir de las 19.30 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro brasileño Anderson Daronco e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.



El entrenador Eduardo Coudet aún no dio a conocer el equipo que pondrá ante River, pero no podrá contar con el defensor Alejandro Donatti, quien sufrió una distensión en el psoas izquierdo.



El futbolista ya comenzó los trabajos de kinesiología con el objetivo estar presente en el partido de Vuelta, que será el miércoles 29 de agosto en el estadio Monumental.



Ante la ausencia de Donatti, Coudet apostaría por el ex-River Lucas Orban, quien estuvo gran parte del campeonato pasado sin poder jugar debido a una pubialgia, pero que tendría la chance de regresar al once titular en el que sería el único cambio que haría el técnico.



El entrenador Marcelo Gallardo confirmó el elenco que jugará frente a Racing y no hubo sorpresas ya que dispuso que sean los mismos once que comenzaron jugando frente a Central Norte y a Villa Dálmine por la Copa Argentina.



Si bien se especulaba con las posibles presencias de los mediocampistas Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, el técnico decidió no incluirlos en el equipo inicial y ambos ocuparán un lugar en el banco de suplentes.