Atlético Tucumán quiere seguir haciendo historia ante el Atl. Nacional de Almirón

Atlético Tucumán se enfrentará como local ante Atlético Nacional de Medellín en el partido de Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores donde buscará un triunfo que le permita llegar bien a la revancha.



El encuentro disputará a las 21.45 en el estadio Monumental José Fierro de Tucumán, contará con el arbitraje de Eber Aquino de Paraguay y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.



Atlético Tucumán arrancó oficialmente la temporada con dos triunfos por Copa Argentina, ante Tristán Suárez y Huracán y el entrenador Ricardo Zielisnki aún no confirmó el equipo, pero podría colocar a los mismos once que empezaron disputando el partido ante el elenco de Parque de los Patricios.



Atlético Nacional buscará ante Atlético Tucumán una victoria que le dé un poco de aire al técnico Jorge Almirón, quien quedó en el ojo de la tormenta luego del flojo arranque que tuvo su equipo en el torneo colombiano.



El elenco del ex técnico de Lanús e Independiente empezó el campeonato de Colombia perdiendo frente a Deportes Tolima mientras que luego le ganó a Independiente Medellín y viene de igualar con Patriotas.



Almirón tampoco dio a conocer el equipo que jugará en Tucumán, pero se estima que Fernando Monetti regresaría al once titular, en el que sería uno de los cambios ya que el entrenador podría hacer alguna otra modificación.