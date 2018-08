Al filo de la hora señalada, Barrionuevo devolvió las llaves del PJ

Tras varias idas y vueltas a lo largo de casi cuatro meses, la novela por la intervención del Partido Justicialista finalmente llegó a su fin. Al filo de la hora señalada por la Justicia, Luis Barrionuevo le entregó a la jueza María Servini las llaves de la sede del PJ para que sean restituidas a la conducción liderada por José Luis Gioja.



Apenas cuatro minutos antes del plazo establecido por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, el gastronómico entregó los libros de actas y contables del partido. De esta manera el diputado nacional por el PJ-FpV retomó el control del edificio de la calle Matheu al 130.



Vale recordar que hace una semana la Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó la intervención del partido, desplazando así a Barrionuevo como interventor del PJ. En un duro fallo contra la intervención avalada por Servini, el máximo tribunal electoral del país ordenó restituirle el control del sello partidario a Gioja. Sin embargo, hasta este jueves la conducción liderada por el sanjuanino no había podido ingresar a la sede porque justamente el gastronómico no había entregado las llaves.



Así las cosas, Gioja se presentó este jueves en la sede para finalmente tomar posesión del inmueble, acompañado por una escribana que se encargó de supervisar un inventario. En ese contexto, el sanjuanino aprovechó para enviar un nuevo mensaje de unidad hacia el peronismo.



"Quiero trazar una raya acá y concentrar todos los esfuerzos en trabajar por la unidad partidaria para que el 10 de diciembre de 2019 el peronismo vuelva a poner a un presidente que atienda y entienda al pueblo argentino, conozca sus necesidades y respete sus derechos", declaró Gioja sentado nuevamente en el sillón de la presidencia de la sede partidaria.







Por lo pronto, Gioja reveló que el jueves que viene convocará a una reunión del pleno del Consejo Nacional junto a la mesa de Acción Política y los presidentes partidarios de los distintos distritos provinciales para delinear los primeros trazos de la estrategia electoral.



"Vamos a hacer un análisis de situación del peronismo, convocando a todos, abriendo las puertas de par en par", explicó Gioja, que estuvo acompañado por la diputada nacional del FpV-PJ Cristina Álvarez Rodríguez, el presidente del PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el ex gobernador de Santa Fe José María Vernet.



El pasado 2 de agosto la Cámara Nacional Electoral había revocado la intervención del PJ que había dictado la jueza María Romilda Servini de Cubría el 10 de abril, y repuso al frente de esa fuerza política nacional a Gioja y al resto de las autoridades que habían sido desplazadas.



En la sentencia que dejó sin efecto la decisión de Servini, los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera explicaron que la intervención judicial de un partido político es una medida "excepcional", que sólo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica, lo que en el caso no se verifica.



El fallo sobre el Partido Justicialista compartió así la opinión del fiscal de Cámara, Jorge Di Lello, que sostuvo que la resolución de intervención contenía "severos defectos en los presupuestos de fundamentación", pues habían sido "solamente de carácter político y no jurídico".