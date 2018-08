Pymes productoras de biodiésel alertan que están en crisis por decisión del Gobierno de congelar precios

El congelamiento de precios del biodiésel ordenado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación generó la respuesta del sector por parte de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles quienes marcaron la medida como "arbitraria y discriminatoria". Reclaman audiencia con el Gobierno y dar marcha atrás con la medida.



La CEPREB cuestionó a través de un comunicado la resolución dictada por el Gobierno nacional, mediante la que el Ejecutivo ordenó frenar aumentos para el mes de agosto. "Los pequeños y medianos productores nos vemos afectados, una vez más, por la decisión unilateral, arbitraria y discriminatoria", señalaron. Asimismo, remarcaron que la decisión fue tomada "sin cumplir con lo establecido en el marco regulatorio que rige la actividad".



Luego de que Energía congelase el precio del biodiésel en diciembre de 2017, y ante reclamos del sector, el Gobierno dio marcha atrás y en marzo estableció una nueva fórmula para determinar mensualmente el valor para el mercado interno. Pese a la disconformidad de las empresas productoras, el cambio era implementado hasta ahora, cuando nuevamente el Ministerio conducido por Javier Iguacel optó por suspender los aumentos.



La cartera de Energía "vuelve a desconocer de manera arbitraria y unilateral la aplicación de la misma, mediante el congelamiento del precio del biodiesel para el mercado interno, colocando a los pequeños y medianos productores de biodiesel en una situación apremiante", agregaron desde la CEPREB.



Asimismo, criticaron que esta medida traslada "indebidamente a las empresas petroleras una renta indebida, que inclusive no se ve reflejada en el precio del gasoil en el surtidor" y señalaron que una vez más "el sector PyME productor de biodiésel es puesto así en crisis por el propio Estado".



"En los últimos meses hemos solicitado diversas audiencias y reclamos, dado que la última devaluación nos ocasionó pérdidas y perjuicios de gran impacto económico y financiero, imposibles de soportar por una empresa pyme que no tiene espaldas ni margen de maniobra. Sin embargo, el Gobierno lejos de contemplar nuestra situación, nos responde con el congelamiento del precio", agregaron.



Por otro lado, criticaron que la resolución no rige para los proveedores de materia prima e insumos ni a las empresas petroleras que adquieren lo producido por estas, lo cual calificaron como una actitud "discriminatoria".



"Es decir, las pymes de biodiésel debemos abastecernos de materia prima e insumos a precios dolarizados, pero no podemos trasladar los mayores costos, conforme lo establece el marco regulatorio vigente, al precio del producto que deben adquirir las empresas petroleras, quienes, por otra parte, no tienen restricciones para trasladar sus mayores costos al precio en el surtidor", añadieron en el comunicado.



El sector está conformado por cerca de 30 pymes distribuidas por todo el país, las cuales contribuyen al desarrollo de las economías regionales y a la diversificación de la matriz energética.