Por nerviosismo en mercados, el Merval retoma tendencia bajista: se hunde un 3,4%

Por el nerviosismo en los mercados, el índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) desciende un 3,4% este viernes y se ubica en las 26.003,97 unidades.



Ayer, en una rueda marcada por el mayor salto del dólar en más de un mes, el panel líder ensayó un rebote técnico y avanzó un 0,9%, sin embargo los bonos en dólares no solo no lograron frenar su derrotero bajista, sino que acentuaron sus pérdidas, tal como reflejó una nueva escalada del riesgo país.



El índice que mide el JP Morgan se disparó un 3,9% hasta los 634 puntos básicos, su mayor nivel en 37 meses, lo que denota un nuevo derrumbe de confianza y la paciencia entre los inversores extranjeros ante los desequilibrios de la macro, potenciados por los ruidos políticos derivados de la "causa de los cuadernos" que desnudan la telaraña de corrupción que mezcla a exfuncionarios y empresas privadas.



Pese a ello, el panel líder - que venía de caer casi 9% en las tres jornadas previas- logró al menos un respiro este jueves y repuntó hasta las 26.906,28 unidades, de la mano de los papeles de algunos bancos y energéticas.



Así se destacaron las subas de las acciones de Banco Macro (+4,3%); Galicia (+3%); y Aluar (+2,8%), aunque bajo un volumen que sigue limitado y refleja aún operadores cautelosos (solo se operaron $ 595 millones).



Los activos del Macro fueron apuntalados por anuncio de un programa de recompra de acciones por $ 5.000 millones (para adquirir hasta el 5% de sus acciones por hasta un máximo de $ 158 por acción). "Es una clara señal de la percepción del directorio, y creemos que marca una clara zona de piso para el precio de la acción, mientras los mercados financieros locales e internacionales no vuelvan a desbarrancar", dijeron desde Delphos Investment.



Para el analista Héctor Tavares, la Bolsa venía absorbiendo anticipadamente la caída de la actividad económica del tercer trimestre, y vinculó el rebote de este jueves por buenos balances del segundo trimestre. "No estuvieron equivocados aquellos Directorios que aplicaron sus excedentes financieros a la compra de sus propias acciones", señaló.



En su opinión, y más allá de lo coyuntural, las recientes revelaciones "a la larga se favorecerá el mercado accionario, habida cuenta de que se descartará a los fundamentalistas en las elecciones de 2019".



Mientras tanto, la "causa de los cuadernos" influyó esta vez en el mercado cambiario, estimulando la demanda por la divisa y llevando el precio del dólar minorista hasta los $ 28,71, su mayor valor en más de un mes.



Las revelaciones sobre los sobornos "son un tsunami porque son un cambio cualitativo, el hecho de que haya empresarios involucrados (...) Esto es irreversible y va a marcar la política desde otro punto de vista. Creo que de cómo evolucione esto y lo que pase en la economía en los próximos meses, vamos a ir viendo cómo evoluciona este panorama", dijo Eduardo D'Alessio, titular de la consultora D'Alessio Irol.



• Bonos



En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) cerraron con resultados mixtos, mientras que los nominados en moneda dura sufrieron castigos de hasta 3,1%, en sintonía con el salto del riesgo país. Con las bajas en los precios de este jueves, ya todo el tramo medio y largo de la curva rinde entre 9,25% y 9,75% anual.



Entre los primeros, el Bonar 2024 ascendió un 0,2%, el Bonar 2020 cerró estable, mientras que el Discount bajo ley argentina cedió un 0,4%.



Entre los segundos, el Par se hundió 3,1%; el Argentina 2027, un 2,9%; y el Discount, un 2,3%. "Los desarmes de posiciones son agresivos, y así es que los bonos enfrentan una desfavorable posición técnica, habilitando ello espacio a sobrecastigos en las valuaciones, pero aun así los flujos mandan sobre los fundamentals en estos contextos", comentó un analista.



Por el lado de pesos, se corrió la demanda de los bonos ajustables por CER y se vieron caídas de alrededor del 2 y 3%. Con respecto a las Lebac, nuevamente se volvieron a calentar las tasas al acercarse el vencimiento: agosto operó arriba del 50% anual, mientras septiembre sigue en niveles de 45%, dijeron desde el Grupo SBS.