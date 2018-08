San Lorenzo, diezmado, visita a un Tigre angustiado por el promedio

San Lorenzo visitará a Tigre en un partido correspondiente a la primera fecha de la Superliga en el cual buscará un triunfo que le permita comenzar con el pie derecho en el torneo ante un equipo que necesita sumar de a tres para engrosar el promedio.



El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21 en el estadio José Dellagiovanna, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.



Tigre empieza la Superliga muy comprometido con el promedio ya que está en zona de Descenso apenas por encima de los dos elencos que ascendieron, Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de Tucumán.



El conjunto de Victoria viene de quedar eliminado de la Copa Argentina por Central Córdoba de Santiago del Estero que lo derrotó por 2 a 0 y sumó seis refuerzos para afrontar esta temporada.



Tigre sumó para esta temporada al arquero Augusto Batalla, quien llegó a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra y que volverá a competir por la titularidad con Julio Chiarini, tal como lo hacía en River mientras que el tercer arquero es Gonzalo Marinelli, también surgido en Núñez.



Si bien no se descarta que Batalla sea titular frente a San Lorenzo, se estima que el que atajará será Gonzalo Marinelli, quien debutará en el "Matador" teniendo en cuenta que Chiarini no está convocado para ese partido.



Las otras caras nuevas de Tigre son: Diego Vera (Colón), Kevin Ramírez (Nacional de Uruguay), Néstor Moiraghi (Deportivo Cali, Colombia), Jorge Ortiz (Belgrano), Gonzalo Marinelli (Colón) y Lucas Rodríguez (Veracruz, México).



El entrenador Christian Ledesma no confirmó el equipo que debutará en la Superliga, pero podría colocar un elenco similar al que jugó por la Copa Argentina.



El conjunto de Boedo tuvo una buena noticia el pasado martes 7 de agosto cuando el Tribunal de Disciplina de la Conmebol confirmó que San Lorenzo tuvo razón en el reclamo de su partido ante Deportes Temuco por la ida de la segunda rueda de la Copa Sudamericana por mala inclusión de un futbolista.



Por esta razón, se le dio por ganado el encuentro al equipo dirigido por Claudio Biaggio por 3 a 0, cuando en la cancha había perdido 2 a 1 como local y los directivos del elenco chilenos tienen siete días corridos para apelar la decisión ante la Cámara de Apelación de la Conmebol.



Sin embargo, en las últimas dos semanas perdió a dos pilares del equipo como eran el paraguayo Robert Piris Da Motta y Paulo Díaz. Esto obligó a Biaggio a meter mano y colocar una formación en cancha que dista mucho de la ideal.



En tanto, para afrontar esta temporada San Lorenzo se reforzó con: Pablo Mouche (Palmeiras de Brasil), Santiago González (Deportivo Maipú), Ariel Rojas (River) y Gerónimo Poblete (Metz de Francia).