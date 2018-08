Malo: la soja sufrió la peor caída diaria en tres años

Los futuros de soja se hundieron casi 5% este viernes en el mercado de Chicago luego de que el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus iniciales en inglés) proyectó que los inventarios domésticos y globales de la oleaginosa alcanzarán máximos históricos.



Los precios del maíz y el trigo también bajaron luego de que el USDA pronosticó un promedio de rendimiento para el primero superior al que esperaba el mercado y no recortó tanto como estimaban los analistas los inventarios globales de trigo.



La soja registró la mayor caída diaria en tres años (para el contrato más activo), al hundirse un 4,7% a u$s 310,85 la tonelada; el maíz cedió un 3,1% a u$s 140,84; mientras que el trigo bajó también un 3,1% a u$s 200,90.



"Los operadores entraron en pánico y salieron a vender, especialmente soja y trigo", dijo Terry Reilly, analista de Futures International. "El mercado va a tener que calcular cosechas mucho más grandes en Estados Unidos que, por ahora, contrarrestan los problemas para la producción fuera de Estados Unidos", agregó.



En su informe mensual de oferta y demanda, el USDA proyectó una cosecha 2018 de soja récord en Estados Unidos y el mayor rendimiento histórico para el maíz.



El USDA mejoró la perspectiva exportadora para la soja estadounidense, pero los operadores siguieron nerviosos por la profundización de la disputa comercial de Estados Unidos con China, el mayor importador mundial de soja.



Con las caídas de este viernes, la soja revirtió las ganancias y perdió en la semana 4,5%. El maíz, en tanto, acumuló una baja del 3,3%. Y el trigo descendió en los últimos cinco días un 1,7%. Así, los contratos referenciales de soja, maíz y trigo sufrieron su primer retroceso semanal en cuatro semanas.