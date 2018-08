CAME alertó que la corrupción "también mata a las pymes"

Gerardo Díaz Beltrán, titular de CAME.

La investigación judicial por el supuesto pago de coimas a través de una red en la que estuvieron involucrados exfuncionarios kirchneristas y empresarios legados a la obra pública conmocionaron al mundo empresarial. Por lo pronto, desde CAME advirtieron que los hechos revelados en los cuadernos de Oscar Centeno "también mata a las pymes".



Por lo pronto el titular de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, consideró que "si bien las pequeñas y medianas empresas estamos casi excluidas de la obra pública igual nos afecta de forma directa porque padecemos los efectos de la corrupción".



En este sentido, Díaz Beltrán ligó las causas de corrupción con la difícil situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. "La fuerte presión fiscal que sufren las pymes, y nos asfixia, tiene que ver con un Estado que gasta más de lo que ingresa por sobrepoblación de empleados públicos o pagando sobreprecios de obras", lanzó.



El presidente de CAME participó del Tercer Foro Regional de las PyMES Constructoras en Misiones, donde también hizo referencia directa al escándalo por los cuadernos. "La corrupción mata también a las pymes", sostuvo Díaz Beltrán. En ese contexto, el titular de la entidad apuntó nuevamente contra la carga tributaria: "Por cada peso que pagamos las pymes de más en impuestos para 'bancar' un Estado corrupto, está nuestro esfuerzo, nuestro trabajo".



Díaz Beltrán también aprovechó la ocasión para mencionar otro de los casos que afecta al sector: las ferias de venta ilegal, a las que calificó como "otro caso emblema de corrupción". Según detalló la entidad existen más de 600 saladitas que crecieron a modo de "franquicias" en todo el país.



De acuerdo a lo estimado por CAME, la venta ilegal moviliza en Argentina más de $ 70.000 millones por año y que detrás de este tipo de negocios "se esconden mafias organizadas" ligadas al contrabando, el robo de mercadería, trata de personas y trabajo esclavo en talleres clandestinos.