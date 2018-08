Para Mujica, "llegó el momento de la crítica y autocrítica, pero también de la visión creadora"

El expresidente de Uruguay y actual senador, José "Pepe" Mujica, participó del Foro - Debate "Desafíos del campo popular y de la izquierda en un contexto de crisis democrática" y admitió que "llegó el momento de tener visión crítica y autocrítica", pero pidió también "tener visión creadora".



Mujica dio cierre a la cita en la que líderes latinoamericanos analizaron los procesos políticos del campo popular y la izquierda en la región.



Allí sostuvo que "pelear por la democracia no es sólo pelear para votar de vez en cuando, o elegir un gobernante. Desde el punto de vista del progreso humano, es luchar utópicamente por una civilización mejor".



"Si mejoráramos el reparto, si nos pusiéramos absolutamente equitativos, pero siguiéramos en la espiral del progreso que está planteando el capitalismo, seguimos en la misma. Lo que pido es que se planteen los problemas en su real dimensión, llegó el momento de tener visión crítica y autocrítica, pero también hay que tener visión creadora", agregó el dirigente.



Por su parte, el rector de la UMET y anfitrión de la jornada, Nicolás Trotta, destacó: "Es un mundo que nunca produjo tantos bienes de consumo y servicios y, sin embargo, nunca fue un mundo más desigual".



"Esta realidad de profunda desigualdad que nos golpea se evidencia en que 35 personas poseen más riqueza que el 50 por ciento de la humanidad", explicó. Trotta llamó a "indignarnos y rebelarnos" ya que la "desigualdad se profundiza en lo jóvenes, las mujeres, las comunidades afro-descendientes, los pueblos originarios, el colectivo LGBTI y en las personas con discapacidad".



A su turno, el diputado nacional Felipe Solá, uno de los oradores del encuentro, se refirió al contexto social, económico y político y afirmó: "Queremos a Lula da Silva libre y al Pepe siempre cerca".



Además destacó "la importancia de trabajar para cuidar el empleo argentino y el latinoamericano". El diputado habló de las relaciones de Argentina con el resto de Latinoamérica y consideró que "la conformación del Mercosur fue una decisión política, y que hoy esa decisión ya no está o no es preponderante". "No es un tema ideológico, se siente o no se siente. Es un error gravísimo dejar de lado la Unasur", opinó.



Por su parte, la candidata a presidenta de Brasil, Manuela D'Avila, enfatizó: "Hace 4 meses, toda la gente en Brasil, la gente que nos quiere, la gente que no nos quiere, tiene una certeza. La certeza de que Lula está en la cárcel porque va a vencer las elecciones. La certeza que han hecho un proceso judicial y han metido a nuestro mejor presidente en la cárcel, porque en todas las encuestas no lo logran vencer".



El vicealcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello integró el plantel de oradores al tiempo que Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ofició de anfitrión. Estuvieron presentes Victoria Donda, Juan Grabois, Víctor Santa María y Martín Balza, entre otros.