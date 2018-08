Unión quiere hacerse fuerte en Santa Fe ante el ascendido Aldosivi

Unión se enfrentará al recientemente ascendido Aldosivi de Mar del Plata en el estadio 15 de Abril a partir de las 15.30, en la primera jornada de la Superliga.



El arbitraje será de Silvio Trucco y televisación en directo de TNT Sports.



El entrenador Leonardo Madelón aún no sabrá si podrá contar con Franco Soldano, quien tenía posibilidades de emigrar y en caso de que no pueda ser de la partida en su lugar entrará Matías Gallegos.







Además estarían desde el inicio los refuerzos Claudio Corvalán, Nelson Acevedo y Franco Troyansky, quienes llegaron para esta temporada junto con Augusto Lotti, Braian Álvarez, Matías García y Gabriel Compagnucci.



Por su lado, Aldosivi viene de ascender tras estar un año en la Primera B Nacional y el técnico Gustavo Álvarez se estima que colocaría a los mismos once que golearon 4-0 a Quilmes en el último amistoso.



Al club de Mar del Plata arribaron como refuerzos Denis Stracqualursi, Matías Pisano, Facundo Castillón, Leonel Galeano Emiliano Ozuna, Dardo Miloc, Luciano Pocrnjic, Javier Irtier, Fabián Assman, Emiliano Amor, Lucas Villalba y Fernando Godoy, entre otros.



Probables formaciones:



Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Franco Troyanski y Franco Soldano o Matías Gallegos. DT: Leonardo Madelón.



Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Ismael Quilez, Nahuel Yeri, Jefferson Mena y Lucas Villalba; Juan Galeano, Fernando Godoy y Matías Pisano; Antonio Medina, Fernando Telechea y Cristian Chávez. DT: Gustavo Álvarez.