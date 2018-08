Cuadernos: tras ordenarse su detención se entregó Olazagasti, exsecretario de De Vido

José María Olazagasti, ex secretario privado del ex ministro de Planificación Julio de Vido, se entregó a la Justicia, en el marco de la causa por el supuesto pago de coimas en torno a la obra pública durante la gestión del kirchnerismo.



El juez federal Claudio Bonadio ordenó este viernes por la noche la detención de Olazagasti, junto con la del ex funcionario Claudio Uberti, quienes fueron señalados por el director de Techint, Luis Betnaza, como parte de una estructura para cobrar coimas. tras esa orden, se empezó la búsqueda de Olazagasti y Uberti, quien continúa prófugo.



Los empresarios Juan Carlos Lascurain, ex titular de la UIA, y Raúl Vertúa, contratista de obra pública, ya habían quedado detenidos el viernes por la noche.