Exsecretario de la UIA: "La obra pública es un llamado a la coima, siempre lo fue"

El exsecretario de la UIA y actual presidente de la FAIGA, Juan Carlos Sacco, se refirió a la causa de los cuadernos que involucra a funcionarios y empresarios en el supuesto pago de coimas durante el kirchnerismo y sostuvo que "la obra pública es un llamado a la coima, siempre lo fue".



En diálogo con El Lobby por Radio con Vos, Sacco explicó que "en la UIA hay dirigentes y lobbistas, pero no hay que atribuirle a una institución lo que hacen las personas".



Además, señaló que "hasta que se determine si tienen que ir presos, deberían dar un paso al costado para cuidar a la institución".



"En la obra pública siempre está la tentación", dijo y agregó: "no entiendo por qué aportaron a una campaña vía Ministerio de Planificación, se puede hacer de manera legal".



"Los que tendrán que preocuparse son los que aportaron a la campaña contra nada. ¿Hizo un aporte para la campaña? Genial, pero justifique ese aporte", continuó.



Por otro lado, Sacco explicó que desconocía que esa situación estuviera sucediendo al interior de la UIA. "Nunca escuché a ningún integrante de la UIA decir que los estaban extorsionando. Nadie lleva sus problemas personales", indicó.



Por último, se refirió a las consecuencias que podría traerle al país un caso de esta magnitud. "El daño que le está haciendo esto al país es enorme. Si estábamos en terapia intermedia en el país volvimos a terapia intensiva". "¿Usted cree que Macri estará feliz con esto? Lo va a rozar", agregó.



Y depositó sus esperanzas en el éxito de la labor judicial: "si la decisión está, judicialmente, como un poder independiente, le va a hacer muy bien al país. Yo creo que la justicia puso toda la carne al asador, no sobra nadie".