No aprovechó su oportunidad: Tevez falló un penal y fue reemplazado

Relegado al banco de los suplentes, Carlos Tevez debe aprovechar cada minuto que le toque jugar para demostrarle al técnico Guillermo Barros Schelotto que puede recuperar la titularidad.



Por eso, ante Talleres, donde fue titular, vio en el penal que le cometió Leonardo Godoy a Emanuel Más, la gran oportunidad de sumar créditos para volver al 11 inicial.



Pero la suerte no está de su lado y, si bien no pateó bien el penal, el arquero Guido Herrera adivinó la punta y le contuvo el disparo.



Para colmo, veinte minutos después, el entrenador decidió sacar a Tevez para que ingrese Ramón Ábila.



• Así fue el remate de Tevez desde los once metros.