Alfonsín, elogioso con el peronismo: "Solá es uno de los dirigentes más lúcidos de la política"

El dirigente radical Ricardo Alfonsín destacó al diputado nacional Felipe Solá, quien ya se anotó en la carrera para la presidencia en 2019, como "uno de los dirigentes más lúcidos de la política", y sostuvo que tiene "muchas coincidencias" con él.



"Felipe Solá es uno de los dirigentes más lúcidos de la política, de los que mejor comprende lo que pasa en la Argentina. Es uno de los hombres más serios de la política argentina. No me estoy metiendo en la vida interna del justicialismo. Las candidaturas las tendrán que resolver ellos, pero con él tengo muchas coincidencias", definió en declaraciones a radio Futurock.



Los elogios a Solá ocurren luego de que ambos dirigentes compartieran el sábado un encuentro encuentro organizado por el Presidente de la Pastoral Social Porteña, Carlos Accaputo, que el radical se encargó de publicar a través de Twitter.



"Tuve una conversación muy interesante que se centró en trabajar para terminar con la grieta en el país. Creemos que es necesario que se creen acuerdos fundamentales para cerrar esta coyuntura y para salir del atraso y del subdesarrollo", sostuvo.



El acercamiento entre los dos referentes generó especulaciones sobre la posibilidad de una confluencia electoral en 2019, especialmente porque Alfonsín representa un ala crítica al interior de la UCR, y viene bregando para que el radicalismo abandone la coalición gobernante.



"Voy a trabajar para que el radicalismo vuelva a ser lo que debe ser y tome la decisión de crear en la Argentina un frente socialdemócrata, progresista, de centroizquierda, republicano y democrático. Ese espacio está vacante", señaló.



A su entender, "el radicalismo nunca estuvo tan alejado de sí mismo" y de su "ideario" como "en estos dos años" de Gobierno de Cambiemos, alianza gobernante que la UCR integra junto al PRO y la Coalición Cívica.



"No se está haciendo radicalismo a pesar de lo que digan los radicales que hoy ocupan roles importante en ámbitos institucionales. Nunca vi al radicalismo tan alejado de si mismo como en estos dos años", evaluó.