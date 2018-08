Garrido: "Los empresarios no están arrepentidos, quieren mejorar su situación"

El presidente de Innocence Project Argentina, exjefe de la oficina anticorrupción y exfiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, se refirió al "Cuaderno Gate" y afirmó: "Los empresarios no están arrepentidos. Ellos están es mejorando su situación. No creo que estén arrepentidos de nada o en todo caso deberán hablar con su psicólogo o con su sacerdote".



En diálogo con la radio FM Millenium, sostuvo que "toda esta explicación que están dando los empresarios de que ellos estaban presionados y por lo tanto tuvieron que pagar es la típica excusa del coimero" y que "estos son cohechos, no es asociación ilícita, pagan coimas para ganar negocios, la asociación ilícita me parece que va a ser más difícil probar".



"Es más difícil que involucres a los empresarios en la figura de la asociación ilícita porque ellos están pagando esporádicamente para la obtención de determinados contratos, no están de acuerdo en conformar una organización permanente con los funcionarios para delinquir", lanzó el fiscal.



Y agregó: "Los empresarios dicen que son aportes de campaña para que no se vinculen las coimas a los contratos porque temen perder la licitación o la ejecución de las obras que estén pendientes. A un hecho delictivo vos tenés que probarlo con distintos elementos. No hay diferencias si están en un cuaderno original o en una fotocopia"



En cuanto a la responsabilidad política del escándalo, Garrido dijo: "Más importante que allanar el domicilio de Cristina es allanar las empresas, cotejar los registros de dinero. Es poco probable que el dinero esté en el domicilio de los imputados".



"¿Si está bien que estén libres los empresarios? Yo sé que voy a ser criticado pero la regla es que las personas estén en libertad hasta que se las condena", concluyó.