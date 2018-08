Las claves de la economía que hay que tener en cuenta esta semana

El gobierno de Mauricio Macri inicia otra semana caliente en términos económicos luego de que el dólar cerrara el último viernes cerca de los $ 30 tras el fin de la paz cambiaria conseguida en julio. El INDEC dará a conocer el dato de inflación de julio, que privados estiman alrededor del 3% y que dejaría un acumulado del 19% para los primeros siete meses del año. Asimismo, la Argentina será sometida a partir del martes a la fiscalización del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el acuerdo Stand By, un hecho que no ocurría desde hace 14 años.



La primera prueba de fuego de la semana le corresponde al Banco Central que afrontará este martes otro mega vencimiento de Lebac por unos $ 525.000 millones, con el objetivo de reducir al menos en un 25% esos vencimientos que complican el escenario financiero todos los meses.



La nueva escalada del dólar a casi $ 30 podría haber complicado el objetivo del presidente del BCRA, Luis Caputo, pero aun así gestiona ante bancos internacionales unos u$s 5.000 millones con el fin de limpiar del mercado letras por unos $ 140.000 millones.



Achicar en forma agresiva el stock de Lebac es uno de los objetivos comprometidos ante el FMI. Es que tanto el Gobierno como el Fondo Monetario coinciden en que esas letras, impulsadas con fuerza durante la gestión de Federico Sturzenegger para contener la inflación, terminaron siendo un problema para el funcionamiento de la economía.



El riesgo que afronta el Banco Central es que parte de las Lebac se vayan al dólar y provoquen una disparada aún mayor en la cotización de la divisa norteamericana, que se está apreciando en todo el mundo en el marco de una ´guerra´ comercial. Pero Caputo confía en que el Tesoro podrá absorber una parte importante de las Lebac y profundizar el sendero ya iniciado en julio último.



En otro orden, el INDEC dará a conocer el miércoles los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a julio, cifra que en el mercado estiman será más baja que la de junio, aunque permanecerá por encima del 2,8%. La medición oficial arrojó que el costo de vida avanzó 3,7% en junio, la más alta de los últimos dos años, y acumuló 16% en el primer semestre impulsado por el alza en alimentos, transporte y prepagas.



Asimismo, el Gobierno deberá hacerle frente al impacto en la economía de la causa por presuntas coimas en obras públicas.



"Los procesos de transparencia son importantes para el país. Los cuadernos y el Lava Jato son dos procesos distintos: las coimas no golpean a ningún funcionario de este Gobierno", enfatizó el ministro de Producción Dante Sica. En ese sentido, consideró que "el impacto real sobre la economía" de la causa que involucra a exfuncionarios del Gobierno anterior y a empresarios "no será tan fuerte".



"Ahora observamos un impacto en el riego país o en la caída de las acciones, pero entiendo que hay una sobre reacción del sistema financiero internacional", puntualizó Sica, en declaraciones formuladas a un canal de noticias.



La Argentina será sometida esta semana a la fiscalización del Fondo Monetario Internacional (FMI), un hecho que no ocurría desde hace 14 años. Las dos últimas misiones en Buenos Aires fueron en 2004, que llegaron con el objetivo de revisar el cumplimiento de las metas del acuerdo firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner en septiembre de 2003, por algo más de u$s21.000 millones.



En tanto, es menester destacar que a partir del martes, tal como informó Ámbito Financiero, el grupo de trabajo del FMI que lidera el jefe del "caso argentino", Roberto Cardarelli, empezará con la tarea de revisar los números de la economía argentina para ver si se ajustan a lo acordado con el organismo en junio pasado.



En realidad, lo que verán ahora los funcionarios del FMI, es muy probable que no tenga que ver con lo pactado oportunamente. Se suponía que el paquete de u$s 55.000 millones que armaron en conjunto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) iba a ser suficiente como para reestablecer la confianza de los inversores en que el país podría honrar su deuda.



El escándalo sobre sobornos en la obra pública, a partir de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, abrió un signo de pregunta sobre la posibilidad de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pueda llegar al último cuatrimestre de este año con una economía en recuperación. El acuerdo con el Fondo indica que el 2018 debería terminar con un crecimiento de al menos 0,4%, Dujovne incluso dijo que esa era la meta menos optimista, porque su equipo se manejaba con metas de PBI del 1,4%.